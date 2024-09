Podstatné informace před startem každé poloviny sezony se řeší na grémiu Superligy malého fotbalu, kde se sejdou zástupci jednotlivých výběrů s hlavními představiteli soutěže. Vedle klasických témat jako termínová listina, úprava pravidel nebo licence trenérů či rozhodčích se tentokrát rozebíralo také chování aktérů superligových utkání.

Malý fotbal je sice amatérský sport, ale jeho představitelé dbají na férové a korektní jednání hráčů i realizačních týmů, které ctí vzájemný respekt a zásady fair play. V tomto duchu hovořil sportovně-technický ředitel Asociace malého fotbalu České republiky Petr Brejla ke generálním manažerům klubů a dalším zástupců na zářijovém grémiu v Praze. „Upozornil jsem na konkrétní situace, které nebyly dobrou vizitkou malého fotbalu. Obzvláště jsem apeloval na zlepšení vzájemných vztahů jak v utkáních, tak především mimo ně. Korektní vztahy jednotlivých týmů a hráčů totiž mohou být důvodem pro zvýšení kvality vztahů v reprezentaci,“ upozornil Brejla.

Sportovně-technický ředitel věří, že nevhodné chování ze Superligy malého fotbalu zmizí. „Hlavně v play-off jsem viděl, a to nejen u hráčů, že nálada byla místy nekolegiální, nesportovní, nekorektní. Tohle nehodlám akceptovat. V zápasech ať každý bojuje, je to souboj, každý se chce dostat do Superfinále a vyhrát ho, ten zápal k tomu patří, když se dodržují pravidla a fair play. Pokud je nedodržují, řeší to disciplinární řád,“ poznamenal.

Kritiku směřoval především ke členům realizačních týmů, kteří ovlivňují chování hráčů. „Přenáší se to mimo hřiště. Mluvil jsem k vedoucím, kapitánům, generálním manažerům klubů, kteří uměle přiživují vzájemnou nevraživost, což se dostává do hráčů. Ti stejní se potom potkají v reprezentaci a mají mezi sebou špatné vztahy, což se dotýká reprezentačních celků. Pokud mezi sebou nemají hráči korektní vztahy, může tam být špatná nálada. Apeloval jsem, aby se jednak zlepšily vztahy v Superlize a zároveň v reprezentačních výběrech,“ objasnil Brejla.

V historii Superligy malého fotbalu už několik postihů za nevhodné chování padlo, ale tentokrát ředitel soutěže apeloval, aby představitelé jednotlivých klubů vystupovali jednotně. „Snažil jsem se jim vnutit myšlenku, aby si uvědomili, že jsme všichni zodpovědní i za úspěchy či neúspěchy reprezentace, že i mi všichni můžeme tímto pomoci. Shodli jsme se na tom, že situace ke konci minulého ročníku nebyly optimální. Všichni si uvědomujeme, že takhle se prezentovat nechceme. Domluvili jsme se, že za tím uděláme tlustou čáru a začneme v této oblasti znovu a lépe,“ poznamenal.

V dalších bodech řešili členové grémia například doplnění a úpravy pravidel nebo školení rozhodčích a licence trenérů. Každý superligový trenér musí mít platnou licenci. V případě, že nově jmenovaný trenér zatím není držitelem žádné z licencí, musí ji získat při nejbližším termínu Licenčního školení trenérů, nebo po dohodě s Řídícím orgánem soutěže. „Noví trenéři jsou v půlročním ochranném období, kdy můžou činnost vykonávat bez licence, ale v nejbližší období si ji musejí dodělat. Školení jsou v prosinci a v červnu,“ řekl Brejla.

Do nové sezony Superligy malého fotbalu vstoupí deset mužstev místo dosavadních dvanácti. Pro další ročník 2025/2026 však asociace nabízí další dvě licence komerčně například i pro jednotlivé kluby, pokud splní licenční podmínky.

Z každého superligového kola se fanoušci mohou pravidelně těšit na jeden přímý přenos, v tom prvním bude ze zápasu mezí Příbramí a Plzní. Tento ročník vyvrcholí opět při Superfinále, které se bude konat 21. června 2025 v Českém Dubu.

Program 1. kola Superligy malého fotbalu

Neděle 15. září 14.00: Most – Predátoři Praha

Pondělí 23. září 19.30: Olomouc Mighty Ducks – Jihlava Miners

Pondělí 23. září 20.00: L&B reality Vikings Brno – MF Blanensko

Úterý 24. září 20.00: Partyzan Příbram – Rytíři Plzeň