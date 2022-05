Na obou stranách budou účastníci loňského mistrovství světa do 23 let, stříbro si tehdy z ukrajinského Kyjeva přivezli současný brněnský kapitán Tomáš Zeman a také jeho pražský protějšek Tomáš Jelínek s Jindřichem Novotným nebo gólmanem Lukášem Vítem. „Hodně se na Superfinále těším. Potkali jsme se na mistrovství, tentokrát proti nám nebude hrát Mářa (kapitán loňských vicemistrů světa i Staropramenu Praha Tomáš Mařík – pozn. red.). Už jednou jsme Prahu v semifinále Superligy porazili. Před tímhle Superfinále se opět nachystáme, aby dopadlo stejně jako loni s Příbramí,“ usmál se brněnský zadák Zeman.

Před rokem Brňané zvítězili v semifinále nad Staropramenem 2:1. Historicky první titul v Superlize malého fotbalu do 23 let pak získali po výhře 7:1 s Příbramí. Bronz bral Staropramen Praha, který zdolal 3:1 Olomouc.

Tentokrát stojí Brnu v cestě Pražané. „Je to určitě obrovsky atraktivní a zajímavé utkání pro všechny, už jen z toho hlediska, že nebude žádné semifinále, ale hraje se rovnou finále. Bude to o jednom zápase, takže už příprava a koncentrace budou hodně důležité. Troufnu si říct, že máme nejtěžšího soupeře, jakého můžeme momentálně mít. Věřím ve vyrovnanou partii,“ vyhlížel souboj pražský forvard Novotný.

Oba výběry prošly do Superfinále jako vítězové kvalifikací, které se tentokrát konaly dvoukolově, na podzim a na jaře vždy v Příbrami a v Brně. Staropramen Praha vyhrál už říjnový turnaj, ovšem před odvetami vedl jen o skóre před Příbramí. „Jeli jsme tam s tím, že postoupíme a nic jiného nebereme. Drželi jsme se toho, že máme vše ve vlastních rukách. Říkali jsme si, že musíme zvládnout první zápas s Mostem. Nevěděli jsme, v jaké sestavě přijede, poprvé měl obrovskou kvalitu. Nakonec jsme to zvládli a šli jsme na pražského rivala. Už z toho principu jsme derby chtěli vyhrát a utkání jsme zvládli krásně. Důležité bylo, že jsme neinkasovali,“ radoval se Novotný.

Staropramen po výhře 8:2 nad Mostem porazil 4:0 pražský Koráb. Vrchol západní části kvalifikace nastal v posledním duelu s Partyzanem Příbram. Podzimní utkání skončilo smírně 1:1, tentokrát Pražané vyhráli 2:1 a v konečné tabulce obsadili první příčku o tři body právě před Příbramí. „Bylo jasné, že poslední zápas musíme zvládnout, byť jsme s Vencou Socherem (trenér mužů Staropramenu Praha – pozn. red.) vtipkovali, komu by stačila remíza. Šli jsme do utkání s cílem vyhrát, podařilo se nám do něj úspěšně vstoupit díky vedení 2:0. Pak jsme věděli, že to zvládneme a odmakali jsme duel až do konce jako tým,“ sdělil Novotný, který v šesté minutě otevřel skóre.

Vicemistr světa do 23 let náležitě táhl pražský celek. Společně s příbramským Vojtěchem Ptáčkem a mosteckým Daniylem Dolechekem se stal se sedmi brankami nejlepším střelcem kvalifikace. „Na prvním turnaji chyběl Jelen jako vůdčí typ. Troufnu si říct, že teď jsme tam byli dokonce tři, přidal se k nám Daniel Žížala, který hraje taky za chlapy Staropramenu. Nějak se to rozložilo, nebylo to o jednom hráči. Měli jsme víc lídrů, o které se kluci mohli opřít, Jelda hrál v obraně, já v útoku. Líp se hraje, když máte sehrané kluky a správně nastavené. Tým táhne víc osobností, na které se lze spolehnout, je tam kvalita,“ poznamenal Novotný.

V brněnském výběru už vzhledem k věkovému omezení zůstal Zeman jako jediný vicemistr světa do 23 let. David Záleský, Michal Tofl a Dominik Moučka mohou nastupovat pouze za první tým. Ovšem u loňského superligového titulu několik současných hráčů výběru do 23 let také bylo. „Z hlavy mě napadají Eda Jakubčík, Tomáš Mosler, Tomáš Šperka či Tarik Lukšija. Odešli Záles nebo Toflík, ale tým se tolik neobměnil. Máme nové kluky, přesto chceme titul obhájit,“ pronesl Zeman, který navlékl kapitánskou pásku. „Vždy jsem byl vůdčí typ a jsem rád za kapitánskou pásku. Myslím, že mi pomůže ještě k většímu nahecování do zápasu a k povzbuzování kluků, abychom zlato obhájili,“ usmál se brněnský obránce.

Západní kvalifikací proplulo Brno zcela suverénně, oba své největší rivaly v jarní části pohodlně zdolalo: Jihlavu 4:0 a Olomouc Mighty Ducks dokonce 10:0. V tabulce má na první příčce osmibodový náskok před Mocnými kačery a obdivuhodné skóre 35:1. Jediný gól obdrželo na podzim při výhře 2:1 nad Jihlavou. „Máme osm zápasů a osm výher. Chci pochválit kluky, jak zodpovědně k tomu přistoupili. Měli jsme tréninky před oběma kvalifikacemi a povedly se suprově. Uhráli jsme si to sami a musíme poděkovat i trenérovi (Zdeněk Táborský – pozn. red.), jak tým postavil a seskládal. Musíme obhájit titul, bude to těžší. Na mě padla zodpovědnost a chci uspět,“ vzkázal Zeman.

