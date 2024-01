/FOTOGALERIE/ Jednotlivé kluby napříč všemi fotbalovými soutěžemi v minulých dnech odstartovali zimní tréninkový dril. K prvnímu přípravnému duelu si fotbalisté Dukly B, účastníci ČFL A, pozvali soupeře z třetiligové B skupiny, Kolín. V areálu v Satalicích vyhráli hosté 3:2.

Přípravný fotbal v Satalicích: Dukla B - Kolín. | Foto: Deník/Michal Káva

„S celkovým projevem jsem spokojený. Kluci měli přes měsíc volno a po čtyřech trénincích naskočili do zápasu, takže to bylo o tom, dostat se do tempa. Jsem trenér, který radši hraje zápasy, než aby hráči kroužili někde v lese. Jde mi o to, aby byli víc na balonu. Hrálo se na dobré umělce s kvalitním soupeřem,“ řekl nový trenér Kolína František Douděra.

Dukla B - Kolín 2:3 (0:0)

