„Na Spartě jsem strávil devět úspěšných let. Nostalgie při příjezdu na stadion je vždycky obrovská. Je moc příjemné se vracet a potkat se s plno známými a kamarády. Sparta byla, je a vždy bude největší český klub,“ říká Straka.

Ovšem skalní fanoušci obou pražských „S“ dodnes nemohou překousnout, že v říjnu 2011 tehdejší veliký sparťanský srdcař nastoupil do Edenu. A i po osmi letech musí trenér z tribun obou kotlů slýchat vulgární nadávky.

Body musí sbírat stůj co stůj

Spartu ale momentálně trápí jiné starosti. Herně tápe, z posledních pěti ligových zápasů vyhrála jediný a místo boje o pohárové příčky má jen tříbodový náskok na sestupovou skupinu.

A toho chce Karviná využít. Stejně jako letos na jaře, kdy Strakův tým vyloupil sparťanský stadion 3:1. „Pro Spartu je povinnost vyhrát a pro nás je zápas velkou výzvou. Opět uděláme maximum možného pro úspěch,“ vzkazuje šéf karvinské kabiny. Ta sparťanská neřeší, proti komu nastoupí. Moc dobře si uvědomuje, že musí začít sbírat body stůj co stůj.

Odhodlání nechybí

Odhodlání, na rozdíl od výsledků, na Letné nechybí. „Cítíme z mužstva obrovskou sílu. Je potěšující, jakým způsobem kluci pracují a nic jiného než vítězství neberou,“ neskrývá optimismus Jiří Saňák, asistent hlavního trenéra Jílka.

Jeho svěřenci by chtěli navázat na herně vcelku povedený zápas v Plzni. „Obstáli jsme, i ve statistikách jsme byli lepší,“ dodává Saňák. Sparta ovšem na hřišti Viktorie zcela vyhořela střelecky, to musí zlepšit. Podaří se jí to dnes od 19 hodin?