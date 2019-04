Fotbalisté Karviné prohráli v úterý ve čtvrtfinále domácí pohárové soutěže na Slavii 0:5, když trenér MFK František Straka dal příležitost hráčům širšího kádru.

„To byl náš záměr. Vědomi si síly Slavie i naší situace, kdy je potřeba veškeré koncentrace na to, abychom pro Karvinou udrželi nejvyšší soutěž, jsme udělali deset změn v sestavě. Navíc jsem si mohl udělat obrázek o dalších hráčích v akci. Pro ně to musela být proti Slavii velká škola. Ať soupeř postaví na hřiště jakoukoliv jedenáctku, pokaždé tam bude mít obrovskou kvalitu,“ uznal František Straka po utkání.

V akci tak viděl především náhradníky, a třeba i mladého dorostence Martina Vlachovského. „Zápas mi hodně ukázal. Bylo pro mě důležité vidět je v akci, i když jsem věděl, že jdeme do rizika. A třeba Martin mě příjemně překvapil. Výkonnostně ještě není tak daleko, ale ta zkušenost je k nezaplacení. Je důležité těmto klukům dát prostor se oklepat,“ vysvětlil Straka.

Zmínil také, že zápas se mohl vyvíjet jinak, kdyby střela Bukaty za stavu 0:0 neskončila na tyči, ale v brance Slavie. „Asi by to bylo jiné, ale Slavia by si to i bez toho uhrála. Spíš mě mrzí výška porážky, protože čtyřikrát jsme domácím na gól nahráli,“ štvaly Straku další banální chyby v defenzivě.