Praha - Během zápasu se hodně zapotil, soupeř ze Žiliny totiž pořádně kousal. Obránce Sparty Michal Kadlec ale ví, že to hlavní začne až ve čtvrtek.

Michal Kadlec. | Foto: ČTK

Michale, jaká byla generálka z vašeho pohledu? Mrzí ten gól v závěru, nebo to berete jen jako závěr přípravy?

Chtěli jsme uspět, ideálně neinkasovat a řekl bych, že s předvedenou hrou můžeme být spokojení. Žilina pravidelně předvádí kombinační fotbal, my jsme navíc prostřídali dvě jedenáctky, což pro nás nebylo nejjednodušší. Chtěli jsme si vyzkoušet nacvičené akce, ale soupeř nám to příliš nedovolil. Důležitější zápas nás čeká ve čtvrtek.

Za sebou máte dva měsíce přípravy. Byla náročná?

První soustředění v Malaze bylo zaměřené na nabírání kondice, taková klasika. Ve Valencii jsme již pracovali na způsobu hry, standardních situacích, s hrou na jednoho či dva útočníky. V tuhle chvíli je na nás, abychom tyto herní prvky dokázali přenést do zápasů.

Rostov uzavřel úplně všechny tréninky i zápasy veřejnosti, jak se na čtvrteční zápas připravíte?

To je jejich věc, ať to mají klidně zavřené. Podle mě to nerozhoduje, pro nás se nic moc nemění. Soupeře máme načteného i z minulého roku. Video vám sice může napovědět, nicméně v zápase to stejně může být úplně jinak. Co mám informace, tak Rostov hraje v defenzivě na pět obránců, pravděpodobně stylem 5 3 2. Ale víc bych to nerozebíral. Větší taktická příprava nás teprve čeká a já bych, pochopitelně, stejně podrobnější informace nesdělil.

Během zápasu část fanoušků bučela, když byl u míče Konaté. Mluvili jste o tom v kabině?

S nějakými reakcemi jsme počítali, Timmy nejspíš taky. Nejdřív jsem slyšel pískot, později se ale z druhé tribuny přidalo i tleskání. Jde o pár zápasů, kde Timmy ukáže, že je platným hráčem, a fanoušci ho přijmou. Ví, že udělal chybu, a já jsem přesvědčený, že by měl dostat druhou šanci. V týmu s tím nemáme žádný problém a rád bych poprosil fanoušky, aby na něho alespoň nepískali. Pomáháme mu a je jenom na něm, jak se s tím vypořádá.

