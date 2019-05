Tři body se počítají, ale herně to bylo opět trápení. Slavia včera otevřela program 24. ligového kola domácím duelem proti Karviné a i přes vítězství 3:2 své fanoušky příliš nepotěšila.

Miroslav Stoch. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Běžela patnáctá minuta a hosté se radovali z vedoucího gólu. Počtvrté během posledních pěti zápasů červenobílí inkasovali úvodní branku a museli dotahovat. „Nedovedu si to vysvětlit. Možná hraje roli nekoncentrovanost, ale nemělo by se nám to stávat,“ hledal příčiny špatných vstupů do utkání záložník Slavie Jakub Hromada.