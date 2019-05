Jedno celé století už uběhlo od roku 1919. Tehdy byl založen fotbalový oddíl A.F.K. Vokovice, z něhož vzešla současná Aritma. Celý klub vznikl již v roce 1908, fotbalisté se přidali až o jedenáct let později. A teď se chystají na velkolepé oslavy stého výročí. Ty jsou na programu ve sváteční středu 8. května.

„Bude to stát za to. Všichni jsme udělali maximum, aby se oslavy povedly,“ říká Tomáš Kubr, trenér divizního A týmu a také člen nejužšího vedení. „Nečekejte přelet letadel ani mažoretky, bude to jen a jen o fotbale. Oslovili jsme spřátelené kluby z okolí, s propagací nám pomohla Praha 6, dělali jsme, co jsme mohli, aby se akce dostala do povědomí co největšího počtu lidí, aby tohle výjimečné výročí nikdo nepropásl,“ dodává.