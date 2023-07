/FOTOGALERIE/ Česko-brazilské souboje třetí den CEE Cupu fotbalistů do 19 let přinesly pozitivní zprávy pro tuzemský fotbal. Sparta remizovala s Palmeiras a Slavia se rozešla smírně s Flamengem. Ve finále se v úterý 1. srpna v 18 hodin na stadionu Bohemians v Ďolíčku utkají Slavia s Palmeiras.

Prestižní mládežnický turnaj CEE Cup má před sebou poslední zápasy. | Foto: CEE Cup/Svatopluk Samler

Dokonalý vrchol skupinové fáze CEE Cupu přinesla bitva zde už tradičních soupeřů Sparty a Palmeiras. Remíza poslala 1:1 do finále díky většímu počtu vstřelených branek v prvním zápase (5 vs. 3) brazilský tým, loňského vítěze turnaje.

Sparta se rozhodla rozložit síly směrem k už dospělému druholigovému B-týmu. Proto do hry nezasáhl útočník Daniel Rus, nejlepší hráč prvního utkání s West Hamem, a kapitán Roman Horák přišel až do druhé půle. Avšak i Brazilci nasadili.

Hrálo se ve strhujícím tempu, Sparta dokázala čelit rychlým kontrům soupeře. Naopak bojovný hrotový hráč Jaroslav Vaněk trefil tyč. Až ve 33. minutě využil David Kaua zaváhání při odkopávání ze šestnáctky a vstřelil svůj druhý gól na turnaji. Dvakrát ještě zahrozil hbitý Arsen Vitarigov, sparťan s kavkazskými kořeny, ale bez úspěchu.

Po přestávce Sparta ještě přidala a obrátkách a dokázala několikrát zatlačit Brazilce do tuhé defenzívy. Velkou šanci měl Marián Weber, synovec bývalého hráče Sparty, současného trenéra ligového Hradce Králové. Zaslouženou odměnu přineslo vyrovnání stopera Ferdinanda Říhy. Sparta si vytvořila tlak, ale ani Horák, Šimon Tesař nebo Jan Liška nedokázali vstřelit vítězný gól, který by zajistil postup do finále.

"Velká škoda, měli jsme k tomu blízko. Gól jsme dali Palmeiras poprvé," smutnil Roman Horák. O výkonu Sparty svědčí i fakt, že nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen gólman Kauan. "Je to ale zásluha celého týmu," komentoval to skromně mladý brankář, který si ještě před posledním zápasem skupin Slavia – Flamengo přál do finále za soupeře raději brazilský tým.

Zdroj: Youtube

I Slavia se ve druhém nedělním zápase dokázala Flamengu vyrovnat, naopak místy ho i přetlačila. Remíza 1:1 ji na rozdíl od Sparty stačí k postupu do finále, neboť Al Ain porazila o dvě branky větším rozdílem (3:0, v. 1:0).

První šance v posledním skupinovém zápase mělo Flamengo, ale David Tomas, gólman Slavie, se ukázal. Bohužel nedokázal pokrýt dvě střely za sebou – a Sholly poslal soupeře do vedení.

Po přestávce Slavia vystřídala a získala převahu. Samuel Pikolon netrefil jasnou hlavičku, pak David Mikulanda napálil tyč. Tlak narůstal, po dvou žlutých za sebou byl vyloučen střídající Gustavo Luiz. Zasloužené vyrovnání zařídil nádhernou střelou Tomáš Jelínek, další velkou příležitost neproměnil Jan Jinoch.

"Získali jsme větší převahu ve středu pole a to rozhodlo, ale čelit jejich rychlým kontrům bylo vyčerpávající. Říkal jsem klukům, že pro českého fotbalistu je svátek zahrát si proti Brazilcům jednou za život a oni teď budou hrát dvakrát ve třech dnech. Uvidíme, jak mladší hráči dokáží dát dohromady fyzické síly. Stejný soupeř ve finále jako loni je pro nás velká výzva," komentoval velký úspěch Milan Titěra, hlavní kouč Slavie. Jeho svěřencům tleskali i hráči Sparty, kteří zůstali v hledišti.

Zdroj: Youtube

Zápasy o konečná umístění se po dni volna odehrají v úterý. V 9 hodin nastoupí na Lokomotivě v Holešovicích emirátský Al Ain proti anglickému West Hamu. V 11.15 tu hraje Sparta proti Flamengu o třetí místo. Bohatý program na Bohemians odstartuje dětský den už ve 14.30, ve finále v 18 hodin nastoupí v loňské repríze Slavia proti Palmeiras.