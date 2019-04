Pražané se na slavného soupeře vrhli nebojácně a už ve druhé minutě hlavičkoval těsně vedle stoper a kapitán Simon Deli. Hosté, hrající bez hvězdného záložníka Edena Hazarda, se však nezdáli být zaskočeni. Spíše působili jako líná kočka, jež se nikam nežene, přesto ví přesně, co dělá.

V průběhu první půle také vítěz Evropské ligy z roku 2013 postupně přebíral otěže. Ve 25. minutě dostal Pražany pod tlak, načež předvedl skvostnou kopací techniku Brazilec Willian. Rychlou kličkou zmátl defenzivu a vypálil, naštěstí pro domácí ale jen rozkýval břevno.

Nemyslete si: přes obrovskou sílu, které čelila, byl výkon Slavie sympatický. Celý poločas napadala a neustále se snažila útočit. Na španělského brankáře Kepu Arrizabalagu, čtyřiadvacetiletého odchovance Athleticu Bilbao, si ovšem bez náznaku vážnější příležitosti nepřišla.

I tak se zdálo, jako by domácím vykartovaná opora Tomáš Souček nechyběla. Stejně tak tři uzavřené sektory hlasité tribuny Sever. K absenci jindy klíčového hráče se vyjádřil také Jindřich Trpišovský. „Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby Tomáš hrál. Všichni tři hráči uprostřed, Král, Traoré i Ševčík odvedli parádní výkon, ale kdybychom měli Součka, tak jsme mohli hráče prostřídat a třeba bychom vyhráli,“ řekl trenér Pražanů.

Sešívaní navíc na startu druhé půle znovu přidali na intenzitě. Aktivní byl v tomto směru především nigerijský útočník Peter Olayinka.

Londýnský velkoklub byl dokonce nucen poslat do hry zmíněného Hazarda, jenž měl před víkendovým šlágrem Premier League v Liverpoolu odpočívat. S ním „Blues“ ožili, na bombu Antonia Rüdigera z 60. minuty ale zákrokem odpověděl Ondřej Kolář.

Svých obrovských příležitostí se dočkali také domácí. V 69. minutě vzal situace v brejku na sebe Ibrahim Traoré, jehož bombu chytil Arrizabalaga. Ten předvedl fantastický zákrok také v 80. minutě proti akrobatickému zakončení Bořila.

Skvělý výkon Vršovických se nakonec odměny nedočkal: o jedinou branku utkání se v 86. minutě postaral hostující bek Marcos Alonso. „Byl to neskutečný zážitek. Samozřejmě nás to mrzí, dostat gól s takovým gigantem v samém závěru, ale myslím si, že se nemáme za co stydět. Atmosféra na stadionu byla skvělá. Chybějící počet nahradilo to, že se chytil celý stadion. Věřím, že nám tam na Chelsea něco spadne,“ snažil se na situaci dívat pozitivně brankář Ondřej Kolář.

Jak pravil po zápase také Alex Král. Slavia i přes porážku stále žije. Jen bude třeba v odvetě na londýnském Stamford Bridge, podat životní výkon. Na jeho slova navázal také Trpišovský. „Tam to bude jiný zápas. Kdyby to skončilo 0:0, tak bychom šance měli větší. Záleží, v jaké sestavě Chelsea nastoupí. Viděli jsme, že když poslali do hry Hazarda, Kantého a Loftus-Cheeka, zvýšili ohromně svoji kvalitu. Věřím ale, že jsme schopni tam s naším stylem dát branku,“ neskládají zbraně slavisté.

SK Slavia Praha – Chelsea FC 0:1 (0:0)

Branky: 85. Alonso. Rozhodčí: Felix Zwayer (Německo). ŽK: 83. Coufal. Diváci: 17 484.

Slavia: Kolář – Bořil, Deli, Ngadeu, Coufal – Král, Traoré – Stoch (64. Zmrhal), Ševčík, Masopust (74. Hušbauer) – Olayinka (82. van Buren). Trenér: Jindřich Trpišovský.

Chelsea: Arrizabalaga – Alonso, Rüdiger, Christensen, Azpilicueta – Kovačič (67. Kanté), Jorginho, Barkley (75. Loftus-Cheek) – Willian, Giroud, Pedro (58. Hazard). Trenér: Maurizio Sarri.