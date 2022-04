Vítěz na čele tabulky odskočil Mostu o šest bodů a už jej nikdo nedožene. „Zápas jsme si užili. Vstoupili jsme do něj s tím, že chceme za každou cenu udržet první místo v tabulce, Most byl za námi a nechtěli jsme nechat nic náhodě. Vlétli jsme do utkání naplno a projevilo se to na výsledku,“ prohlásil útočník Staropramenu Daniel Žížala.