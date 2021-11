V jednoznačnou záležitost se proměnila dohrávka prvního kola západní skupiny Superligy malého fotbalu. Plzeň přivítala Staropramen Praha, který si z Chotěšova odvezl pohodovou výhru 7:1.

Stanislav Mařík v dresu pražského Staropramenu. | Foto: SLMF

Jasno bylo už po prvním poločase, ve kterém Pražané nastříleli šest branek, zatímco domácí ani jednu. „Určitě jsme si šli od začátku za svým, že chceme přivézt vítězství, dle tabulky se dalo čekat, že budeme favorit. Vlétli jsme na ně a potvrdili to zejména v prvním poločase, který nám vyšel skvěle. Po zápase kluci říkali, že to byl jeden z našich nejlepších poločasů. Už v něm jsme rozhodli, pak nebylo moc co řešit. Kluci z Plzně taky dokázali hrát, byl to slušný soupeř, ale byli jsme v lepší formě a potvrdili to jasným výsledkem,“ komentoval utkání pražský hráč David Podzimek.