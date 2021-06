Nejvíc se ale mluvilo o jiném Rumunovi, který hraje v Praze.

V centru pozornosti se už před výkopem ocitl Nicolae Stanciu, hvězda záložní řady mistrovské Slavie, který narozdíl od drtivě většiny fotbalistů na trávníku nepoklekl na znamení podpory hnutí Black Lives Matter.

Romania's players taking the knee. Some of the fans booed the moment. Slavia Prague's Nicolae Stanciu and AEK Athens' Nedelcearu refused to kneel. #ENG pic.twitter.com/zfbDiiY5d2