Stanciu míří do Číny, ale do jiného klubu. Bohatý nováček chce hned vyhrát titul

Sága o přestupu Nicolae Stancia ze Slavie nekončí. Po úvodních spekulacích, že by měl rumunský fotbalista opustit Eden a zamířit do FC Wu-Chan se otevřela nová možnost. Rumunský žurnalista Emanuel Rosu informoval, že novým působištěm má být Wu-Chan Three Towns.

Nicolae Stanciu | Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Odchod Nicolae Stanica je na spadnutí. V případě úspěšného transferu by šlo dozajisté za jeden z největších přestupů české ligy. „Podle mých informací se Nicolae Stanciu nepřipojuje k FC Wu-Chan, ale Wu-Chan Three Towns, který čerstvě postoupil do Superligy, ale bude mít největší rozpočet a má cíl ji hned v první sezoně vyhrát,“ napsal rumunský novinář Emanuel Rosu. Ex-slávista Kuchta řádil za Lokomotiv, v přípravě nasázel Spartě dva góly Klub, jenž poprvé zaregistroval svůj mužský tým až v roce 2016, do letošního ročníku Jia League vstoupí jako nováček, přesto má klub vysoké ambice - s nejvyšším rozpočtem v lize chce postavit mužstvo snů a hned v prvním roce vyhrát ligu. „Na přestupu do Číny pracuje agent Sascha Empacher, který je odpovědný za přesuny do Anderlechtu Brusel, Sparty i Slavie,“ doplnil Rosu. Slovácku nevyšla ani generálka. S Domžale třikrát inkasovalo, gól dalo z penalty Osmadvacetiletý Stanciu se Slavií vyhrál dva tituly, domácí pohár či si zahrál základní skupinu Ligy mistrů. V české lize nastřílel technický záložník 29 branek ve 108 zápasech.