Praha – Tuzemský fotbal získává nového hlavního partnera a spolu s ním řádově stovky milionů korun, které by měly jít i „dolů", do výkonnostního fotbalu, nižších amatérských i poloprofesionálních soutěží. Nejstarší česká sázková kancelář Fortuna podepsala dohodu s Fotbalovou asociací ČR a na příštích šest let se stává generálním partnerem českého fotbalu na všech úrovních včetně reprezentace.

David Vaněk (41) působí ve skupině Fortuna od ledna 2016, na pozici generálního ředitele pro ČR nastoupil v červnu. | Foto: Deník/K. Cvrčková

Od roku 2018 se na Fortuna ligu přejmenuje i naše nejvyšší soutěž. Jak zdůrazňuje šéf české Fortuny David Vaněk, miliony napumpované do fotbalu by více než kdy předtím měly jít hlavně na nejnižší úrovně kopané.

Kdy jste byl naposledy na fotbalu?

Naposledy jsem fandil naší reprezentaci v Německu, takže zážitek je to hodně čerstvý. (Česko prohrálo 0:3 – pozn. red.)

Mám se ptát, jaký to byl dojem?

Výborný z toho, jaká byla organizace zápasu a jaké zázemí mají tamější fotbalisté. Pokud jde o sportovní dojem, tak na mě určitě zapůsobilo, jak hraje německý tým. My máme nového trenéra a nový tým, který se přirozeně bude chvilku hledat. Všichni jsme věděli, že na půdě úřadujících mistrů světa můžeme jenom překvapit. I tak ale byla nálada skvělá a fanoušci si zápas bez ohledu na výsledek určitě užili.

Měl jste vsazeno?

Měl, ale já sázím srdcem, takže jsem věřil českému týmu. Jako zaměstnanec Fortuny u naší firmy sázet nesmím, takže k tomu přistupuji jako k testování konkurence a sázím po desetikorunách. A v tomto případě jsem přišel o rovných deset korun. A dalších deset jsem prohrál i kvůli zápasu s Ázerbájdžánem.

Proč fotbal?

Nehledě na poslední výkony naší reprezentace teď na fotbal budete chodit asi častěji než dříve. Fortuna se na příštích šest let stává generálním partnerem českého fotbalu. Proč zrovna tento sport a co to bude pro tuzemský fotbal znamenat?

Je to, a nejenom v Česku, fenomén, na který se nejvíce sází. Zhruba polovina všech sázek míří na fotbal, teprve pak následují hokej a tenis. Partnerství, které je uzavřeno na šest let, tedy dává velký smysl. V následujících letech budeme hlavním partnerem veškerého fotbalu – od výkonnostního až do národní ligy (2. liga). Jméno Fortuny ponesou všechny soutěže od 2. ligy až po kraje. Pokud jde o 1. ligu, která se od letoška jmenuje e-pojištění liga, její název se na Fortuna ligu změní od roku 2018, až doběhne smlouva se stávajícím partnerem.

Kolik peněz do fotbalu přiteče?

Hodně, šestiletá smlouva je v řádu několika set milionů korun a pro nás je to strategická investice.

Zkusme být konkrétní. Mezi novináři se hovoří o roční částce 25 až 30 milionů korun. Je to reálný odhad?

Nezlobte se, ale nebudu komentovat jakoukoliv odhadovanou částku. Smluvně jsme se na tom dohodli i s fotbalovou asociací. Jediné, co mohu potvrdit je, že to bude za šest let v řádu stovek milionů korun. Jde každopádně o přelomový kontrakt, který v dlouhodobém horizontu zajistí stabilitu a rozvoj fotbalu na všech úrovních.

Fortuna liga

Společnost e-pojištění.cz se stala titulárním partnerem 1. ligy až letos v srpnu. Proč jste nebyli na startovací čáře jako první?

My samozřejmě jednáme o partnerství s asociací delší dobu a fotbal každopádně podporujeme kontinuálně. Byli jsme generálním partnerem ve Spartě, Slavii, v Brně, v Baníku, v Liberci, v Bohemce a dalších klubech. Třeba v Polsku jsme na dresech Legie Varšava, na Slovensku se hraje nejvyšší soutěž Fortuna liga, a když se vrátím do Čech, několik let podporujeme i výkonnostní fotbal. Do 1. české ligy jsme v tuto chvíli nešli proto, že ještě necelé dvě sezony na ni má oborovou exkluzivitu konkurenční firma. To se ale změní a za dva roky se i u nás bude hrát Fortuna liga.

Bude měnit i jméno Pohárové soutěže?

Ne, stále to zůstane MOL Cup, ale my se přidáváme jako hlavní partner. Stejně tak se stáváme partnerem české fotbalové reprezentace nebo Superpoháru.

Co je obsahem smlouvy pro první dva roky, kdy se ještě nejvyšší soutěž nepřejmenuje?

První dva roky si vyzkoušíme reálné fungování, abychom do 1. ligy nastupovali z naší strany perfektně připraveni. My ale i nižší soutěže považujeme za stěžejní. Českému fotbalu dlouhodobě chybí talenty, a pokud nyní peníze od Fortuny zamíří do nižších soutěží, bude to dlouhodobě výhodná investice pro celý fotbal. Dohoda s fotbalovou asociací je taková, že peníze půjdou do nižších soutěží včetně těch amatérských, protože si dlouhodobě musíme budovat fotbalové podhoubí. V tom je náš kontrakt přelomový, všechna předchozí partnerství byla zaměřena jen na 1. ligu případně repre a podobně, ale my fotbal vnímáme komplexně. Máme připravených několik konceptů a projektů, podpisem kontraktu to teprve začíná.

Takže různé okresní přebory a „pralesní ligy"?

Ano, to přesné dělení mezi jednotlivé úrovně se ještě řeší, pro nás ale fotbal není jen 1. liga. Když si vezmete všechny úrovně fotbalu, tak jsou to desítky tisíc lidí. I Fotbalová národní liga (2. liga) se dnes přenáší v televizi, a i v nižších soutěžích se odehrávají zajímavá derby, která táhnou divácký zájem. Ve spolupráci s asociací budeme popularizovat fotbal na všech úrovních, nejen ten profesionální.

Kauzy a skandály

To zní krásně, ale fotbal není jen krystalicky čistý sport. Objevují se podezření z korupce a ovlivňování zápasů, občas se opije rozhodčí a hráči posílající sudí-ženu k plotně. Je z tohoto pohledu český fotbal „dobrá značka", se kterou se uzavírá partnerství?

Je to samozřejmě věc, o které jsme se opakovaně bavili s vedením fotbalové asociace, a naše spojení bude fungovat jen tehdy, pokud nebude docházet k nějakým skandálům.

A kdyby ne? Jakou garanci vám vedení fotbalu dalo, že se skandály nebudou opakovat a pověst fotbalu se zlepší?

Garance nemáme dány smluvně, protože, když to přeženu, ani nejde nějak zasmluvnit to, aby se vám někde neopil rozhodčí před zápasem. Samozřejmě ale existuje možnost v případě závažného porušení od smlouvy odstoupit. Fotbalová asociace ovšem začíná fungovat efektivněji. Vidíme velkou snahu a konkrétní kroky. Pozitivním signálem je vznik Ligové fotbalové asociace a osamostatnění profesionálních soutěží. To po vzoru mnoha fotbalových zemí zpřehlední a zefektivní řízení celého fotbalu. Není to jenom o penězích, ale i o vizi a jejím naplňování, a v tom budeme důslední. Tresty, které se vynáší v případě pochybení, jsou daleko exemplárnější než dříve. Chyby rozhodčích se už neřeší jen stopkou na jeden zápas, když fanoušci vběhnou na hřiště, příště se hraje bez nich. Prostě reakce asociace jsou razantní a je vidět, že se pověst fotbalu snaží vylepšit.

Zmínil jste, že fotbal je nejsázenější sport u nás. Pro představu: Jaký byl objem sázek letos, v době konání fotbalového Eura?

Když vezmu jen Euro, tak objem přijatých sázek byl 650 milionů korun. To je skokový nárůst proti Euru před čtyřmi lety. A kdybych se podíval na sázky u nás, tak na českou 1. fotbalovou ligu se ročně prosází přes 600 milionů. Nezastíráme, že rozvoj a kultivace fotbalu jako celku je pro nás důležitá i z obchodního hlediska, proto se na tom budeme podílet.

Sázení

Kdo je dnes typickým sázkařem na fotbal?

V drtivé většině jsou to muži a nedá se to dělit podle věku, protože žádná skupina tam úplně nevyčnívá. Stejně tak nejsou velké rozdíly mezi regiony. Pokud ale někdo sází na fotbal, není to specialista jen na ten český. Vůbec nejvíce se sází na anglickou Premier League, ale to musíme přičítat i sezónnosti, protože česká liga končí poměrně brzo, zatímco anglická liga se hraje například i přes Vánoce.

Sázky přes internet už teď dominují, co bude do budoucna s 650 pobočkami, které máte?

Hodně roste podíl sázení přes mobilní telefony, v čemž doháníme nejvyspělejší země typu Anglie. Viděli jsme to i u nás, když jsme na jaře spustili novou, a troufnu si říci, že opravdu průlomovou mobilní aplikaci, počet sázek podaných přes mobil skokově narostl. To ale nutně neznamená nižší frekvence návštěv klientů na pobočkách. Ty budou i nadále plnit roli kontaktního místa, kam se lidé obracejí, když mají jakýkoliv problém, a tak to bude i do budoucna. Lidská dimenze je důležitá, je to lepší než volat na Maltu nebo Gibraltar do nějakého call centra nelegální sázkovky. Hlavní migrace sázkařů z kamenných poboček na internet už proběhla, dnes je devadesát procent sázek podaných online. Servis na kamenných pobočkách ale využívá mnohem více zákazníků než zbývajících 10 procent. Jejich úloha bude stále nezastupitelná, budou pojítkem mezi online a reálným světem, místem kde lidé budou trávit volný čas při svém koníčku. V tom je jejich budoucnost a tomu je budeme přizpůsobovat.

Populární jsou dnes i společenské sázky – naposledy třeba na volby. Dělá to v celkovém objemu sázení nějakou výraznější položku?

Je to marginální. Těžko se to porovnává, protože se takové sázky často vypisují na nahodilé události, ale my to bereme jako zpestření. Třeba na volbách většinou prohráváme, najde se hodně sázkařů, kteří mají na volební výsledky lepší „čuch" než naši bookmakeři. Vůbec nejsázenější nesportovní událostí v historii Fortuny byla první přímá prezidentská volba v roce 2013, kde byly vklady 30 milionů. To není úplně malá částka, která odpovídá těm nejsázenějším fotbalovým zápasům. Jenže zatímco na prezidenta se sázelo čtvrtroku, fotbal je hotov za 90 minut.

Když říkáte, že na volbách často prohráváte, je ještě nějaká jiná oblast nebo sport, ve kterém se sázkařům daří více než bookmakerům?

V tomto směru bych se asi nevymezoval na konkrétní sport, nicméně jsou určité situace, kdy nás sázkaři umí pěkně potrápit. Většina našich klientů má ráda sázky na favority a silné týmy, které na tiketech kombinují. Takže pokud během jednoho víkendu vyhraje Sparta a Plzeň, v Německu Bayern, ve Španělsku Barcelona a Real a k tomu ještě v Anglii třeba Manchester a Chelsea, tak nedokáže vyhrát žádná sázková kancelář na světě. A sázkaři si připisují vysoké výhry. Stává se to naprosto pravidelně a není to tak dávno, kdy nás v jednom jediném dni sázkaři porazili o 46 milionů korun. Ale o tom přece sportovní sázení je, jednou vyhraje bookmaker, jednou sázkař.

Aby někdo mohl sázet, musí někdo ty kurzy vypisovat, a to je bookmaker – pro mnoho lidí profese snů. Jak se člověk stane bookmakerem a kolik jich zaměstnáváte?

Celé oddělení bookmakingu Fortuny má zhruba 55 lidí, z toho část lidí je na Slovensku a v Polsku, kde také působíme. Je to dlouhodobé a personálně nejstabilnější oddělení ve firmě, ale určitě to není tak, že by bookmaker musel být absolvent matematicko- -fyzikální fakulty, sociolog nebo bývalý trenér. Měl by mít od všeho trochu: jazykové vybavení, analytické a matematické schopnosti, měl by umět pracovat s informacemi a hlavně být loajální. Stát se bookmakerem prostřednictvím inzerátu je v podstatě nemožné, lidi si šéf našich bookmakerů vybírá na základě referencí a doporučení konkrétních lidí.

Sám říkáte, že jednou z nejpřitažlivějších sázek byla ta prezidentská. Dočkáme se jí opět za rok a čtvrt? Včetně toho, že vypíšete kurz na svého zakladatele Michala Horáčka, který na 99 procent zvažuje kandidaturu?

Určitě na volbu prezidenta opět kurzy vypíšeme, a pakliže Michal Horáček potvrdí kandidaturu, i on se dočká svého kurzu, který nebude nijak tendenční. Kurz vypisuje bookmaker, a ten v každém případě, ať už je to finále mistrovství světa nebo volby, nechce prohrát. A je jedno, jestli jde o „otce zakladatele", nebo úplně neznámého člověka. Bookmaking a obecně sportovní sázení je o rovné šanci poměřit znalosti a intuici s profíky. A vyhrát je stejná motivace pro všechny zúčastněné.