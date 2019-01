Praha – Bez vstřeleného gólu odehráli oba zástupci Prahy ve druhé fotbalové lize svá utkání pátého kola této soutěže. Zatímco střížkovským Bohemians to doma proti Čáslavi stačilo k bodu po remíze 0:0, juniorka Sparty díky velké chybě prohrála v Opavě 0:1.

Střížkovští Bohemians opět doplatili na špatnou koncovku. | Foto: Deník/Michal Káva

Bohemians museli před utkáním provést několik změn.

„Museli jsme zasáhnout do sestavy a odehráli to s novou stoperskou dvojicí. Kvůli zranění nohy nastoupil se sebezapřením brankář Winter, se kterým byli kluci zvyklí hrát, ale takto museli situace řešit jinak a trochu je to znejistilo,“ vrací se k utkání trenér František Barát.

V obraně to ovšem klapalo, ale skřípalo v útoku.

„Postupem času si stopeři sedli a hráli dobře. Paradoxně tam, kde by to mělo fungovat, tedy v útoku, tak jsme opět dojeli na naší nešťastnou koncovku,“ vysvětluje Barát. „Očovan se do šancí dostává, ale zatím mu to nepadá a Huňa, který by ty šance dokázal proměnit se do nich tolik nedostane. Když nedáme gól, budeme tyhle problémy mít. U Očovana je to otázkou času. Až dá gól, tak mu to tam bude padat. Zvýšení střeleckého sebevědomí přizpůsobíme i trénink,“ dodává.

Podruhé za sebou se tak Bohemians na domácím trávníku neradovali z vítězství. Po prohře 1:2 se Sezimovo Ústím remizovali s Čáslaví 0:0.

„Neumíme si říct ani o standartku. V těchto zápasech jsme neměli žádný trestňák ze zajímavého prostoru a na to dojíždíme,“ hledá Barát příčiny nezdaru.

Mladí sparťané sahali v Opavě po bodu, ale vše rozhodla standartní situace ze šedesáté minuty, po které vstřelil jediný gól utkání domácí Křeček.

„Byla to katastrofální chyba, zkolabovalo celé mužstvo, včetně brankáře. Deset hráčů úplně vypnulo a po rychlém rozehrání rohu padl gól. Připravovali jsme se na to, že Opava tyhle situace umí, ale ani to nám nepomohlo,“ kroutí hlavou trenér Sparty Zdeněk Svoboda.

S jedinou výhrou z pěti utkání se tak krčí na předposlední příčce tabulky.

„V Opavě se dala uhrát remíza, ale bohužel jsme prohráli,“ smutní.

V příštím kole si mohou fotbalisté Sparty spravit chuť v domácím prostředí, na jejich hřiště v Horních Počernicích přijede Karviná. Bohemians budou zkoušet prolomit střeleckou smůlu ve Vlašimi.