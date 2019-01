Krč/ V létě fotbalová Sparta Krč zažívala historický moment. Skoro za pět minut dvanáct ji byla ČMFS přiklepnuta druholigová pečeť. Na úkor padající vesnické senzace z Blšan. Hrstka věrných příznivců slavila.

Trenér Krče Juraj Šimurka | Foto: GetPhoto/Martin Krpač

Trenér a sportovní manažer Juraj Šimurka však pociťoval vedle radosti i starosti: „Věděl jsem, co nás čeká a že to nebude lehké. „Dva a půl týdne před startem ročníku jsme nevěděli, co budeme hrát,“ připomíná.

Kádr Sparty připomínal second hand. Vesměs neznámí hráči, zkušenost, aby pohledal. Týden po prvním kole přišla první posila, reprezentační gólman české jednadvacítky, Milan Švenger. A z neopracovaného drahokamu se začal brousit klenot. „Milan se po nevýrazném začátku rozchytil a pak sedm kol dokazoval, proč ho trenér lvíčat Vítězslav Lavička staví,“ vypráví Šimurka.

Švenger se stal gólmanskou jedničkou už ve třetím kole, ale tým se přesto propadal. Šest úvodních utkání = 2 body, tristní bilance. V průběhu září proto přišlo zlaté trio zkušených ligových harcovníků: Jiří Vágner, Aleš Pikl, Adauto.

Krč se zvedala. Hlavně zásluhou režiséra hry Pikla.

„Než Aleš přišel, uhráli jsme ze šesti utkání dva body, s ním pak z dalších šesti zápasů deset bodů,“ má jasno, kdo se výrazně podepsal pod vzedmutím.

„Nakonec jsme odehráli 15 zápasů v II. lize a nikdo, ani jeden mančaft, nás výrazně nepřehrál. S pohledu herního tedy jsem spokojený. S třinácti body je to horší,“ říká trenér. „Skončili jsme na předposledním místě, byť s minimálním odstupem, takže to není vyvedené,“ uzavírá Šimurka.

Šimurku těší hra, body už ne Před dvěma lety vedl oproti dnešku téměř nezměněné družstvo scílem vykopat divizi. Povedlo se a Juraj Šimurka, trenér Sparty Krč, chtěl víc. Chtěl druhou ligu. Dočkal jste se ji, jste snedávno skončeným podzimem spokojený? Před startem soutěže jsem si říkal. Mít tak desátého listopadu 15 bodů, byl bych maximálně spokojený a šťastný. A mít jich 11, byl bych zklamaný. Konečný součet třinácti bodů proto balancuje na hraně. Ale jsem velice spokojen sherním projevem Ze sedmi zápasů na „svém“ hřišti jste uhráli pět remíz, čtyři s výsledkem 1:1, je Strahov skutečně domácím prostředím? Naše domácí prostředí je vKrči. Toto je jen nutné zlo. Jak hodnotíte výpomoc Aleše Pikla? Jeho kvality jsou proto nesporné. Byl pro nás nesmírně platným. Škoda, že skoro jistě půjde pryč.

Jaký bude osud hvězdy

Fotbalová Sparta Krč nemá jasně daného vůdce, nemá jednoho tahouna. A před začátkem druhé ligy ho ani neměla. Všechny významné postavy uplynulého podzimu přišly za pochodu, v průběhu nelichotivých týdnů. Kdo zkvarteta letních posil zbude? Kdo vKrči pomůže zachránit II. ligu?

Aleš Pikl (záložník, přišel 14. září)

Zkušený špílmachr Pikl s téměř 250ti ligovými starty skoro jistě Krč opustí. VKrči se chci rozehrát,“ říkal po příchodu. A rozehrál se do pohody, než se zase zranil.

„Aleš byl u nás jen na hostování, které mu nyní končí. Myslím, že mu nestačí angažmá v druholigovém celku, chce jít výš,“ zamyslel si kouč Krče Juraj Šimurka.

A taky asi půjde. „Ale já to zatím neřeším. Je ještě brzo,“ zamlžil tvořivý záložník, kam povedou další stopy jeho profesionálního života.

Evandro Adauto Da Silva (útočník, přišel 27. září)

Podobný příběh. „Pomůžu jim, oni zas mě, abych se rozehrál,“ říkal. Sjedním rozdílem. Brazilský útočník, který před lety zářil vsešívaném dresu Slavie, se Krči podepsal smlouvu. „Adauto je náš hráč. Koupili jsme si ho. U něj bude záležet na nabídce. Ale abych byl upřímný, myslím, že ho neudržíme. Je to kvalitní hráč,“ nechal se slyšet Šimurka.

A po tahanicích sjihoamerickými funkcionáři se konečně mohl věnovat jen fotbalu. Ze sedmi zápasů nastoupil do šesti, ale gólově se neprosadil.

„Slyšel jsem nějaké šumy, že by měla zájem Mladá Boleslav, Ale to padlo. Ozvali se mi i zciziny, avšak neřeknu odkud, je to tajné,“ zasmál se. O služby sedmadvacetiletého Brazilce projevil zájem i jeden klub ze Slovenska. „Mám asi padesátiprocentní šanci, že tady zůstanu. Rád bych tu zůstal, Česko se mi líbí,“ řekl po posledním podzimním zápase Adauto.

„My ho velice rádi pustíme, když nám slušně zaplatí,“ usmál se Šimurka.

Jiří Vágner (záložník, přišel 1. září)

Přišel z prvoligových Bohemians 1905 a hned po příchodu se stal oporou týmu. „Vágner splnil, pro co přišel,“ říká výmluvně Šimurka. Při uvažovaném odchodu zbylých opor, tak zůstává prioritou prodloužení hostování Vágnera.

Milan Švenger (brankář, přišel 10. srpna)

I u něj si chce klub zajistit jeho služby pro jarní část. Švenger hostuje z pražské Sparty a po vlažných výkonech se rozchytal do krásy jedničky reprezentační jedenadvacítky. „Moc o něm nepište, nebo nám ho mateřská Sparta stáhne,“ usmál se kondiční trenér Krče Jiří Formánek.

Michal Šilhavý (brankář, odešel vprůběhu podzimu)

Zkušený gólman se šestnácti starty zprvní ligy loni, ještě ve třetí lize, vychytal 11 nul. Po druhém kole letošního ročníku se ale ocitl jen v roli dvojky. Sbalil si proto kufry a poroučel se do vzdálené, exotické a socialistické země, do Vietnamu.