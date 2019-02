DEJVICE - Nic víc a nic míň než postup nebyl v jejich plánech myslitelný. Fotbalisté Sparty, obhájci loňského prvenství, ve 3. kole Poháru ČMFS porazili druholigovou Duklu Praha na Julisce 3:1. Mohou si tak vychutnat chvilku bezstarostného klidu. Slavné derby dvou historicky špičkových mužstev československého fotbalu se hrál po dlouhých 14 letech!

STŘELCI. Miroslav Slepička ze Sparty (vpravo) a Jan Hubka z Dukly dali po gólu. | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

„Čekají nás v jedenácti dnech čtyři utkání. Klíčová bude odveta v Odense. Pohody si tedy moc neužijeme, proto jsem rád za výhru,“ prohlásil kouč Sparty Michal Bílek.

Postup se ale nerodil vůbec jistě. Přestože se Letenští ujali vedení hned zkraje zápasu zásluhou Slepičky, Dukle se podařilo vyrovnat Hubkovým trestným kopem. Při něm se musel zastydět gólman Sparty Kozáčik. „Nezasáhl, pravda, ideálně. Nebyl to tak těžký kop, aby se to nedalo chytit,“ nešetřil Bílek kritikou na brankářovu adresu.

Sparta musela postoupit a od Dukly se čekalo, že jí to při nejlepším jen zkomplikuje.

„Pro nás byl zápas hlavně výborný k získávání zkušenosti mladých hráčů. Chtěli jsme Spartě roli co nejvíce ztížit. V první půli se nám to i dařilo. Gól z penalty před poločasem však rozhodl. Za stavu 2:1 hrála Sparta to, co potřebovala,“ dodal trenér Dukly Günter Bittengel. Třetí branku pak přidal střídající Kulič, jenž byl na hřišti pouhé dvě minuty.

V den zápasu Sparta ještě hýbala přestupními škatulaty. Na hostování do Mostu propůjčila svého odchovance Jana Holendu. Opačným směrem může mířit kanadský stoper Andrew Hainault, který by měl zacelit mezeru po distancovaném Tomáši Řepkovi. Další variantou je příchod exsparťanského Milana Fukala z Jablonce.

„O posílení obrany uvažujeme a obě jména skutečně padla. Více k tomu ale zatím nemohu říct,“ řekl Bílek.