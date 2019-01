Praha - Fotbalisté Sparty vstoupili do jarní přípravy vítězstvím. Jejich formu jako první otestovaly druholigové České Budějovice, které svěřenci trenéra Zdeňka Ščasného porazili 2:1. Letenskému celku chybělo ned šest rreprezentantů, kteří se připojí k týmu až příští týden. Zahrála si tak řada mladíků.

Fotbalisté Sparty (zleva) Matěj Pulkrab, Mario Holek a Patrik Schick na tréninku. | Foto: ČTK/Michal Doležal

"Jsem rád, že tuhle možnost mám, protože až se začnou vracet, tak toho prostoru tolik nebude," řekl trenér Zdeněk Ščasný. "Drtivá většina mladých hráčů na dospělý fotbal není zvyklá a je to na hřišti poznat. Proto jsem se díval na zápas jinýma očima. Ani výsledek nebyl důležitý, jsem rád, že jsem kluky mohl vidět a udělat si obrázek, do jaké míry na to kdo má a nemá," dodal.

Výkonem zaujal především sedmnáctiletý Frýdek. "Na tréninku vypadal úplně skvěle, hlavně v prvním týdnu, teď už na něm byla znát únava," uvedl Ščasný. "Shodou okolností jsem dneska mluvil s jeho tátou, který říkal, že (syn) hned jak přijde domů z tréninku, tak jde spát," přidal.

"Ale to je v tomhle věku logické. Fotbalově vypadá výborně, ale pořád je to dětský fotbal. Nicméně má obrovské předpoklady, protože má nestandardní řešení a je technicky výborně vybavený," prohlásil Ščasný, který má v týmu i Christiánova staršího sourozence Martina Frýdka.

Christián Frýdek, který už na jaře nastoupil za Spartu v pohárové odvetě proti Jablonci, odehrál proti Českým Budějovicím první poločas. "Myslím, že z těch mladých to dneska zvládal celkem slušně. Třeba Zizu (Mustedanagič), který hrál chvíli, tak na něm únava z tréninku byla vidět úplně nejvíc a nemohl skoro chodit," uvedl Ščasný.

Plzeň otočila duel s Vlašimí

Plzeň vyhrála i čtvrtý přípravný zápas na novou sezonu. Ligový mistr stále v kombinované sestavě bez reprezentantů otočil duel s druholigovou Vlašimí a i zásluhou dvou gólů Michaela Krmenčíka zvítězil 5:3. V dosavadních čtyřech utkáních proti týmům z nižších soutěží Viktoria nastřílela 39 branek.

Nový trenér Plzně Roman Pivarník postavil v prvním poločase silnější sestavu, na skóre to ale nebylo vidět. Hned ve čtvrté minutě sice otevřel skóre Jan Holenda, ale už za dvě minuty odpověděl Pavel Vyhnal a stejný hráč poslal Vlašim v den svého svátku těsně před pauzou do nečekaného vedení.

Do druhé půle plzeňský trenér prostřídal a hlavně v obraně dostali šanci mladíci. Přesto Viktoria v hodně kombinované sestavě dokázala skóre obrátit. Dvakrát se trefil Krmenčík po přesných centrech od Jana Kovaříka, který si sám připsal jednu branku. V 90. minutě mohl zkompletoval hattrick Krmenčík, ale prosadil se až z dorážky Jan Suchan.

V sobotu se Plzeň v dalším přípravném zápase utká s druholigovým Sokolovem. Viktoria ladí formu na 3. předkolo Ligy mistrů.

Přípravné fotbalové utkání:

Sparta Praha - České Budějovice 2:1 (0:0)

Branky: 50. Čermák z pen., 75. Schick - 71. Pešek.

Sestava Sparty: Budinský - Chvátal, Piško, Holek (46. Mazuch), Costa - Konaté, Sáček (46. Mareček), Matějovský (63. Mustedanagič), Shala (58. Zahustel), Ch. Frýdek (46. Čermák) - Pulkrab (58. Schick). Trenér: Ščasný.

Viktoria Plzeň - Vlašim 5:3 (1:2)

Branky: 50. a 73. Krmenčík, 4. Holenda, 57. Kovařík, 90. Suchan - 6. a 43. Vyhnal, 64. Nečas.

Sestava Plzně:

I. poločas: Bolek - Řezník, Baránek, Hejda, Matějů - Chrien, Hromada - Kopic, Bakoš, Vůch - Holenda.

II. poločas: Bolek - Rajtoral, Čihák, Piroch, Vukajlovič - Kučera, Hromada (66. Chrien) - Kopic (69. Matějů), Suchan, Kovařík - Krmenčík. Trenér: Pivarník.

Dukla Praha - Varnsdorf 7:0 (3:0)

Branky: 61. a 66. Mareš, 27. Manzia, 30. Čajič, 31. Beauguel, 54. Néstor, 85. Vlček.

Sestava Dukly:

I. poločas: Hroššo - Juroška, Šimůnek, Bezpalec, Preisler - Považanec, Čajič, Daniel Tetour - Vlček, Beauguel, Koreš (20. Manzia).

II. poločas: Hroššo - Miloševič, Štetina, Smejkal, Jurendič - Koval, Borek, Néstor - Vopat, Mareš, Manzia (70. Vlček). Trenér: Šilhavý.

1. FK Příbram - Ústí nad Labem 3:4 (2:3)

Branky: 8. Majtán, 24. Hlavatý, 67. Brandner - 28. a 32. Procházka, 30. Králík, 74. Kozma.

Sestava Příbrami:

I. poločas: Boháč - Karaklajič, Zápotočný, Won Čche-pong (11. Chaluš), Ferrara - Hlavatý, Pilík, Moravec, Pecháček - Majtán, Volf.

II. poločas: Kočí - Karaklajič, Nikolič, Chaluš, Mareš - Tusjak, Fauzí, Tregler, Januška - Rezek, Brandner. Trenér: Pulpit.

1. FC Slovácko - Znojmo 4:1 (2:1)

Branky: 12. Kerbr, 30. Biolek, 54. Zajíc, 86. Diviš - 14. Stáňa.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Daněk - Chyla, Rada, Břečka, Šimko - Šumulikoski - Biolek, Havlík, Kalouda, Kerbr - Koné (27. Zajíc).

II. poločas: Heča - Reinberk, Hofmann (55. Šimko), Košút, Mareš - Daníček - Diviš, Ťok, Sadílek, Hlúpik - Zajíc. Trenér: Levý.

Vysočina Jihlava - Pardubice 1:1 (0:0)

Branky: 90. Ikaunieks - 76. Kayamba.

Sestava Jihlavy:

I. poločas: Rakovan - Blaič, Mišůn, Kryštůfek, Urdinov - Novotný, Nerad, Urblík, Záviška - Šamánek, Duba.

II. poločas: Hanuš - Záviška, Pedro, Rosa, Urdinov - Batioja, Zoubele, Štěpánek, Fulnek - Klíma, Ikaunieks. Trenér: Hipp.

FK Mladá Boleslav - Trenčín 2:1 (2:0)

Branky: 13. a 37. Mabrahu - 47. Kalu.

Sestava M. Boleslavi:

I. poločas: Šeda - Kysela, Kúdela, Polom, Keresteš - Valenta, Rada - Vukadinovič, Magera, Fabián - Mabrahu.

II. poločas: Diviš - Pauschek, Hůlka, Čmovš, Fleišman - Takács, Houska - Kajumov (63. Přikryl), Baroš, Kalabiška - Chramosta. Trenér: Jarolím.