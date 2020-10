AC i s ikonickým útočníkem Zlatanem Ibrahimovičem v sestavě zdolalo Pražany 3:0. Výsledek je pro družinu kouče Václava Kotala ještě milosrdný, výkonnostní rozdíl byl mnohem vyšší.

Spartu neomlouvá ani to, že nemohla nasadit zraněného útočníka Adama Hložka. Těžko lze čekat, že by ji osmnáctiletý, byť supertalentovaný, junák proti silnému soupeři vytrhl.

Letenští také v Itálii poznali, že základní skupina Evropské ligy je pro ně dost vysoký level. Po dvou utkáních nemají ani bod, inkasovali celkem sedm branek. Za týden se představí na hřišti Celtiku Glasgow, jenž remizoval na hřišti Lille. Připomeňme, že s Francouzi padla Sparta doma vysoko 1:4.

Domácí Spartu válcovali

To však aspoň v částech utkání herně stíhala. V Miláně to bylo jiné. Prakticky od úvodního hvizdu domácí hosty z Prahy válcovali. Do desáté minuty měli tři velké šance. Bylo jasné, že góly přijdou.

Potvrdilo se to ve 24. minutě, kdy skóroval Ibrahim Diaz, kterému připravil šanci Ibrahimovič. Před brankou zle chyboval obránce David Lischka, jemuž se zápas krutě nevyvedl.

Slavný Švéd mohl Spartu dorazit ještě do poločasu, ale zahodil penaltu. Potvrdil tak starou pravdu, že faulovaný hráč by pokutový kop neměl zahrávat.

Pro Milán to však bylo jen lehké zaškobrtnutí. Po poločase potvrdil vedoucí celek italské ligy dominanci, přidal dva góly a pak zápas dohrál v lehkém tempu.

Sparta ho ani nepoškádlila, nevytvořila si jednou nebezpečnou šanci za celý zápas.