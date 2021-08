Urážlivé? Možná ano, to ovšem nic nemění na tom, že Spartu a Slavii si v západní Evropě poměrně často pletou.

Naposledy udělal (pro českého fanouška vysloveně kacířské) faux pas zpravodajský web věhlasné televize BBC. V článku před losem EL správě napsal, že Sparta loni dvakrát porazila Celtic Glasgow, chybně ale dodal, že v kvalifikaci Ligy mistrů vypadla s Ferencvárosem a (loni, v tomhle ohledu měl web BBC rovněž chybu) s Midtjyllandem. Přisoudil Letenským nezdary Slavie.

BBC si popletla Spartu se Slavií.Zdroj: Deník

Jistě, jde o drobnost, která je pod rozlišovací schopnost drtivě většiny britských fotbalových fanoušků. V nedávné minulosti se vyskytly i výraznější trapasy. Třeba před dvěma lety, když se Chelsea měla utkat se Slavií ve čtvrtfinále EL, uvedl londýnský velkoklub na svém oficiálním webu, že bude hrát se Spartou.

Letenští neváhali a hned toho využili k drobnému pošťouchnutí do konkurence z Edenu. Do Chelsea vzkázali: „Naprosto chápeme, že jste se spletli, protože to my jsme nejslavnější a nejúspěšnější pražský klub. Ale tentokrát bohužel hrajete se Slavií…“

Hi guys @ChelseaFC, we completely understand you are confused, since we are the most famous and most succesful club from Prague. But this time you play against Slavia, sorry…:( pic.twitter.com/z0EzQ9IhM3