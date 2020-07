Pokud jde o Slavii, tam je situace jasná. Sešívaní s největší pravděpodobností naskočí do 4. předkola Ligy mistrů, o kolo dřív by je mohla poslat jen hodně zlomyslná shoda okolností. Konkrétně kdyby aktuální ročník LM opanoval tým, jenž si účast v další sezoně nezajistí z domácí soutěže. V tuto chvíli jde o Neapol či Lyon.

Podzimní bitvy s Barcelonou, Interem a Dortmundem jsou stále v živé paměti slávistických hráčů i fanoušků. Do Edenu chtějí vrátit jak třaskavou atmosféru prestižních mačů, tak štědrý finanční příspěvek z rozpočtu milionářské soutěže.

Vydržet až do jara

„Motivace je velká. Všichni viděli, kdo sem v této sezoně přijel a jaké zápasy jsme hráli. Těšíme se na to a doufáme, že zase postoupíme do základní skupiny,“ hlásí kapitán čerstvých mistrů Jan Bořil. „Pokud se tam dostaneme, mám přání postoupit i do jarní části,“ dodává odhodlaně.

I kdyby Slavia ve 4. předkole neuspěla (zřejmě v něm nebude mezi nasazenými), bude mít alespoň jistotu Evropské ligy. To je ale pro sebevědomý velkoklub málo. Podaří-li se ve Vršovicích udržet většinu kádru, cíle jsou znovu nejvyšší.

„Chtěl bych tu odchytat i příští sezonu a opět se dostat do Champions League,“ říká brankář Ondřej Kolář, kolem kterého už mámivě víří nabídky ze zahraničí.

Letenské možnosti

Sparta potřebuje úspěch v pohárech jako sůl, vždyť základní skupinu Evropské ligy hrála naposledy v roce 2016. Letos na podzim Sparta díky triumfu v poháru naskočí do 3. předkola EL (a bude nasazená), teoreticky však může proniknout i přímo do skupiny. To by aktuální ročník EL musel ovládnout klub, který si postup do další sezony zajistí z vlastní ligy. Momentálně to platí o Leverkusenu, ale teoreticky může jít i o Manchester United, Wolverhampton, Getafe či AS Řím. Možností je víc.

„Máme základ, na kterém se dá do příští sezony stavět. Je z čeho se odrazit, věřím, že už nikde nezaspíme, nikam se nebudeme vracet, ale posuneme se dál,“ vyhlíží tolik potřebnou pohárovou jízdu stoper Lukáš Štětina.

Pro pořádek: s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů se všechna ostatní kvalifikační kola LM a EL budou hrát jen na jeden zápas, domácí tým se určí losem. Spartu zajímá hlavně 24. září, kdy se odehraje 3. předkolo EL. Také play-off LM je na programu koncem září. Aktuální ročníky obou soutěží se budou zrychleně dohrávat za nouzových podmínek během srpna.