/FOTOGALERIE/ První úkol splnil. Pavel Vrba si může odškrtnout jednu kolonku na sparťanském bucket listu. Trenér Letenských dovedl svůj tým do jarní fáze evropských pohárů. Co na tom, že to bude už „jen“ Konferenční liga. Evropa je pořád Evropa.

Sparta se v 6. kole základních skupin EL na Letné utkala s Bröndby Kodaň. | Foto: CPA

O šanci na postup v Evropské lize přišla Sparta po minulé prohře s Rangers. V posledním utkání skupiny tak usilovala o posun do nově vzniklé Konferenční ligy ze třetího místa. Pražané měli výhodu, doma s Bröndby nepotřebovali vyhrát, stačila jim remíza. Sparta nakonec neponechala nic náhodě a dánského mistra porazila 2:0. V Evropě pokračuje dál. Na jaře ji čeká vyřazovací část. "Myslím si, že jsme zaslouženě postoupili do jarní části evropských pohárů," řekl kouč Pavel Vrba. Záchrana koeficientu? Naděje na patnáctku žije. České kluby ale potřebují uspět "Jsem rád, že se nám podařilo zvítězit v takovém zápase, v němž šlo o všechno, a že na jaře budeme pokračovat v evropských pohárech. Jsem hlavně rád za týmový výkon. Bojovali jsme a nechali jsme tam všechno," dodal střelec vítězního gólu Dávid Hancko. Oproti předpokladům se na Letné hrál nezáživný fotbal před tisícovkou diváků. Neustálé sněžení kombinační hře nenahrávalo. Hned v úvodu domácím pořádně zatrnulo. Souček u vlastní šestnáctky přišel o míč jako elév a do nebezpečného zakončení se dostal Hedlund. Jeho střelu z úhlu brankář Holec jistě zneškodnil. ⭐⭐⭐ VÍTĚZSTVÍ



Díky gólům Hancka a Hložka porážíme Brøndby a pokračujeme v Evropě i na jaře! ??❤️ #acsparta pic.twitter.com/nak83L2vMr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 9, 2021 Sparta měla jedinou pořádnou šanci a hned s ní naložila gólově. Na konci poločasu se postavil k trestňáku Hancko a levačkou poslal míč na vzdálenější tyč. Gólman Hermansen byl na skákavou střelu krátký. Slovenský obránce v týdnu odtajnil, že se svou snoubenkou tenistkou Kristýnou Plíškovou čekají dítě a radostnou novinku tak oslavil gólem. Uklidnění přišlo hned po přestávce. Vyražený balón po střele navrátilce z marodky Peška se dostal k probuzenému střelci Hložkovi, který v pádu propasíroval míč se štěstím do brány. Bylo to šílenství, vzpomíná Balcárek na tažení Unionu ze třetí ligy do Evropy Půlhodinu před koncem vytočil Vrbu bek Wiesner, který u postranní čáry fauloval Riverose a po druhé žluté kartě byl vyloučen. Hned vzápětí mohl přijít trest, ale Hedlund naštěstí neuvěřitelně minul prázdnou bránu. I hosté dohrávali v deseti a skóre už se nezměnilo. Sparta tak splnila úkol – evropská mise pokračuje. ? Trošku nás to před zápasem vyděsilo, ale nakonec to byl jediný okamžik večera, kdy Domino něco pustil… ? #acsparta pic.twitter.com/fubJ57lm89 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 9, 2021 "Mohli jsme být ještě efektivnější, protože jsme si vytvořili minimálně další dvě situace, z nichž jsme mohli dát pojišťovací gól dříve, než jsme ho dali. Odehráli jsme zápas jako doma s Rangers a se Slavií. To znamená, že jsme hráli bezchybně v obraně a čekali jsme na příležitost, která přišla. Dali jsme gól a pak jsme vyztužili obranu a byli důslední. Čekali jsme na brejkové situace. Zápas byl bohužel v určitém časovém úseku ovlivněn vyloučením, po němž jsme hráli v deseti. Soupeř nás zatlačil víc, než jsme chtěli. V momentě, kdy i hosté šli do deseti, jsme zápas kontrolovali," dodal Vrba.