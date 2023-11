Sparťané ani na druhý pokus nedokázali porazit Glasgow Rangers. Po domácí bezbrankové remíze na Letné ve Skotsku padli 1:2. Zápas si prohráli v jeho samém začátku, už po dvaceti minutách totiž domácí po dvou chybách, z toho jedné ohromné, prohrávali o dva góly. Po přestávce přišlo výrazné zlepšení, ale Haraslín dokázal pouze korigovat na rozdíl jedné branky.

Sparťané prohráli na hřišti Glasgow Rangers 1:2. Snímek z utkání těchto soupeřů na Letné. | Foto: CPA

Byl to úplně šílený vstup do zápasu. Gomez dal špatnou "malou domů" a Danilo sám před gólmanem Vindahlem měl snadnou úlohu. Danilo krátce poté prodloužil dlouhý nákop na Cantwell a ten se také prosadil. Dvacet minut a 2:0 pro Rangers.

Tento úder s Pražany hodně zamával a domácí měli zápas jasně ve své režii. Hodně nepovedené vystoupení předvedl hlavně jmenovaný Gomez, kterého už o poločase kouč Priske vystřídal.

Ten o přestávce střídal hned dvakrát a herní projev Sparty se po změně stran výrazně zlepšil. Domácí si byli vědomi dvoubrankového náskoku, pozorně bránili a sparťané tak často naráželi "do plných".

Nový náboj zápasu dala 77. minuta. Po pěkné individuální akci se ránou pod břevno prosadil Haraslín a rázem bylo ze zdánlivě jasného zápasu drama… Tedy málem, prakticky z rozehrávky nejlepší hráč zápasu Danilo přidal třetí gól, ale videorozhodčí odhalil faul na Sörensena.

Čas utíkal… Hrdinou se mohl stát Haraslín, ale jeho pohotovou střelu Butland vyrazil… a bylo po zápase…Pražané ztrácejí z třetího místa na dnešního soupeře tři body a pět na vedoucí Betis Sevilla, který v souběžně hraném utkání zdolal doma Aris Limassol 4:1. První celky ze skupin projdou do osmifinále, druhé se v play off utkají o postup do stejné fáze Evropské ligy s týmy z třetích příček v Lize mistrů. Mužstva na třetích místech přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

V dalším utkání na konci listopadu Sparta hostí Betis. Skupinovou fázi zakončí 14. prosince na Kypru.Sparta, která na Rangers narazila ve skupině EL i v sezoně 2021/22, prohrála i třetí pohárové utkání na jejich hřišti a pokaždé při tom inkasovala dvě branky. Od triumfu 4:1 na stadionu Celtiku Glasgow (rovněž v EL) v listopadu 2020 nevyhrála venku v pohárech 12 zápasů po sobě. "Jezdci" na Ibroxu porazili českého soupeře v pátém z dosavadních šesti pohárových duelů.

Glasgow Rangers - Sparta Praha 2:1 (2:0)

Branky: 11. Danilo, 20. Cantwell - 77. Haraslín. Rozhodčí: Massa - Meli, Alassio - Di Bello (video, všichni It.). ŽK: Barišič, Tavernier, Lammers, Goldson - Gomez, Vitík, Laci, Preciado.

Rangers: Butland - Tavernier, Goldson, Davies, Barišič - Lundstram, Jack - Cantwell (69. McCausland), Lammers (90.+5 Cifuentes), Sima (85. Lawrence) - Danilo (85. Dessers). Trenér: Clement.

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Gomez (46. Wiesner) - Preciado, Kairinen, Sadílek (59. Haraslín), Zelený - Kuchta (67. Sejk), Birmančevič - Olatunji (46. Laci, 85. Vydra). Trenér: Priske.