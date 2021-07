Hosty poslal do vedení po 140 sekundách hry Ladislav Krejčí mladší, jenže v rozmezí 63. až 71. minuty otočil skóre Christoph Knasmüllner.

"Zápas byl rozdílný ve dvou poločasech. V prvním poločase jsme hráli velice dobře. Kromě gólu jsme měli další dvě situace, z nichž jsme mohli náskok zvýšit. Bohužel se nám to nepodařilo," řekl Vrba na tiskové konferenci.

"Soupeř nás víceméně potrestal po první akci, kterou ve druhém poločase měl. Potom měl fázi, kdy byl lepší. Po naší chybě v rozehrávce dal druhou branku. Pak se zápas zase vyrovnal. Měli jsme jednu šanci, při standardce jsme hlavičkovali z malého vápna, bohužel jsme nedali druhý gól," dodal sedmapadesátiletý kouč.

Výsledek podle něj není optimální. "V pohárové matematice tím, že se nepočítá gól venku tak jako jindy, je to trošku jiné. Je to prohra, ale určitě v odvetě máme šanci. Věřím, že se o to popereme a nepříznivý vývoj za týden otočíme," prohlásil Vrba.

?️ KREJČÍ | „Musíme se odpíchnout ze situací, které nám vycházely. V domácím zápase nás poženou naši fanoušci. To nám doufám také napomůže a půjdeme si za tím, co si všichni přejeme.“



LK37 po prvním utkání s Rapidem Vídeň. #acsparta



➡️ https://t.co/VLJipDAsO7 pic.twitter.com/A9uxXt1Qxs — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) July 20, 2021

UEFA před sezonou rozhodla, že při rovnosti skóre z obou zápasů už nerozhoduje vyšší počet branek vstřelených na soupeřově hřišti. V takovém případě se prodlužuje.

"Pravidla jsou daná. Musíme doma dát víc gólů než soupeř, jedině to nás posouvá dál. Klidně to může být 3:2, bude prodloužení a třeba dáme čtvrtý gól. A budeme říkat, že je dobře, že to tak je. Diskutovat o tom po prvním zápase je zbytečné," řekl někdejší trenér české reprezentace nebo Plzně, s níž si třikrát zahrál základní skupinu Ligy mistrů.

V první půli mohli náskok hostů zvýraznit Ladislav Krejčí starší a Tomáš Wiesner, ani jeden z nich však brankáře Richarda Strebingera nepřekonal.

"Situace jsme si vytvořili, což je samozřejmě dobře a jsem rád, že to tak bylo. Na druhou stranu nejsem spokojený s tím, že jsme ve finální fázi nebyli dostatečně produktivní. Určitě jsme měli situace, z nichž jsme mohli dát víc gólů, bohužel se to nepodařilo. Soupeř nás potrestal a vede 2:1 v poločase," konstatoval Vrba.

Na hrotu sparťanského útoku nastoupil Adam Hložek, který v neděli oslaví 19. narozeniny. "Stopeři Rapidu hráli velice dobře a důrazně. Při prvním zákroku mu dali jasně najevo, kdo je pánem na jejich polovině hřiště. Z tohoto pohledu to měl dnes složitější. Přesto jsme měli situace, kdy jsme ho mohli využít víc," uvedl Vrba.

"Byl ve spoustě situací, v nichž jsme mohli být přesnější. Možná by se prosadil víc. V závěru zápasu jsme šli dva na dva. Ocitl se v situaci, z níž se v Česku výrazně prosazuje a dává z ní góly. Bohužel se mu to nepodařilo. Věřím, že v Praze bude mít větší podporu (od spoluhráčů) a že se chytne i střelecky," dodal přerovský rodák.