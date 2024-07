Odvetný zápas 2. předkola Ligy mistrů fotbalistů Sparty s irským Shamrockem (úterý 30. července od 19 hodin) by měl být podle papírových předpokladů i kurzů bookmakerů pouze formalitou. Pražané si na Letnou přivezli náskok 2:0, ale nechtějí nic podcenit a k zápasu přistoupí s maximální koncentrací.

"Je to fotbal, stát se může cokoliv. Je to ale zápas o postup do Ligy mistrů a všichni víme, že prostě musíme zajistit, abychom po 180 minutách měli na kontě víc gólů než soupeř," říká dánský obránce Asger Sörensen.

"Čeká nás podobný duel jako v Irsku, budeme hodně držet míč, oni čekat na brejky. Nějaké šance si tím v předchozím zápase vytvořili, měli jsme štěstí, že nešli do vedení. Proto víme, že si musíme udržet koncentraci a pohlídat si jejich rychlý přechod do útoku," odkrývá Sörensen recept na úspěch.

Sparťané za sebou mají tři mistrovské zápasy nové sezony. Kromě zmiňované výhry 2:0 v Irsku také dvě ligové - doma s Pardubicemi 2:1 a o víkendu v Teplicích 4:1. A ve všech zápasech kouč Lars Friis hodně točil se sestavou. Pouze kvarteto Vindahl, Zelený, Vitík a Birmančevič bylo v základní sestavě pokaždé.

"Sehráváme se a podle plánu nám to vychází. Pokročili jsme také po fyzické stránce," pochvaluje si trenér. Vidím, že i náhradníci jsou hladoví, jdou na hřiště s chutí dát gól a vyhrát. Kádr máme dobrý, jde o to, abychom našli správné hráče do sestavy na každý konkrétní zápas. Hrajeme pořád dvakrát týdně, musíme hráče udržet hladové i čerstvé," pokračuje.

"Hrajeme každý třetí den, rotace je pochopitelná. Měli jsme hodně hráčů na mistrovství Evropy, já měl pomalejší rozjezd kvůli problémům s kolenem," doplňuje Sörensen.

Pokud sparťané odvetný zápas zvládnou, čeká je ve 3. předkole Ligy mistrů vítěz souboje Maccabi Tel Aviv - FCSB. První zápas před týdnem v Bukurešti skončil remízou 1:1. Izraelský mistr hraje své domácí zápasy kvůli konfliktu v Gaze v Budapešti.