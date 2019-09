Jako první zahrozili hosté. Po rohu zůstal zcela volný Vindheim, ale jeho střelu Veselý zkrotil. Sparta se dočkala po necelé čtvrthodině. Kozák dostal zády k brance ideální přihrávku, obtočil se kolem stopera a mířil přesně k tyči. Jenže srovnáno bylo okamžitě. Po Javůrkově stříleném centru z levé strany se míč dostal do hostujícího vápna a nepokrytý Smejkal nekompromisní střelou zblízka rozjásal stadion.

Po nudné pasáži přišla sparťanská ztráta ve středu pole a do otevřeného prostoru se dral Mikuš, jehož střelu ze dvaceti metrů Nita zkrotil. Následně bylo horko i před domácí brankou. Moberg Karlsson načechral míč pro Kozáka, před kterým ale zasáhl Tijani. Po následném rohu se opět zjevil ve velké šanci Kozák, jeho hlavičku na zadní tyč ještě dobíhal Frýdek, před nímž zasáhli obránci a rozběhnutý sparťanský kapitán ještě po následné srážce nepříjemně dopadl na konstrukci Veselého branky. „Měli jsme v tom zápase psychickou výhodu, že nemáme co ztratit, nicméně první poločas byl z naší strany trochu nervózní a měli respekt. Svou roli samozřejmě sehrál i fakt, že pro některé hráče to bylo první utkání proti soupeři takového formátu,“ řekl jihlavský kouč Radim Kučera.

Druhé dějství začala Jihlava ovšem hodně aktivně. Po rozehraném rohu se ke střele dostal Javůrek a Nita musel vytáhnout výtečný zákrok. V téhle pasáži Vysočina favoritovi dost zatápěla. Do zakončení se dral Mikuš, jehož střelu na poslední chvíli vytěsnil jeden z dobíhajících obránců. Pak ale zaúřadovala i Sparta. Do vápna se dostal ideální míč pro Kangu, kterého reflexivně vychytal Veselý. Následně poslal střídající Hanousek další centr a nehlídaný Trávník přestřelil.

V závěru se po nedorozumění v domácí obraně dostal před Veselého Kozák, jihlavský brankář ale při tvrdé srážce se sparťanským útočníkem míč za svá záda nepustil. V té době se hosté dostali do obléhání branky, což po několika odražených střelách a závarech vyústilo gólovou hlavičkou střídajícího Haška. Jihlava si v závěru vytvořila tlak a také obrovskou šanci. Po závaru se v posledních vteřinách zjevil v tutovce Tijani a Nita doslova zachránil Spartu.

„Postupem času jsme začali být nervózní, vítězný gól dlouho nepřicházel a když jsme se dočkali, byla tam ještě obrovská šance Jihlavy, po které samozřejmě přišla velká úleva,“ oddychl si Jílek.

„Do druhé půle jsme vstoupili velice dobře a vytvořili si velký tlak. Bohužel jsme z toho pak vypadli, Sparta měla v závěru pasáž, ve které si vytvořila šance a dala gól. Velká škoda Tijaniho šance na vyrovnání. To by pak bylo ještě hodně zajímavé,“ dodal Kučera.

Góly: 14. Smejkal – 13. Kozák, 85. Hašek. Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 4:0. Diváci: 3676. Poločas: 1:1.

Jihlava: Veselý – Svoboda (70. Novotný), Tijani, Pojezný, Javůrek – Mikuš, Lacko, Vaculík (87. Vedral), Rezek – Jawo (81. Koubek).

Sparta: Nita – Vindheim, Kaya, Hancko, Frýdek (49. Hanousek) – Mandjeck - Moberg Karlsson (76. Graiciar), Trávník, Kanga (64. Hašek), Plavšič – Kozák.