Ano, sparťané se 1. července utkají ve finále MOL Cupu právě s Libercem, navíc na jeho hřišti. Rozhodl to tom dnešní ostře sledovaný večerní mač na Letné, na který už mohli (byť ve velmi omezeném počtu) přijít i fanoušci. Podpora bezmála dvou tisíc nejvěrnějších byla znát: Sparta porazila rivala z Plzně 2:1 a potvrdila svou stoupající formu.

Výborná první půle

„Plzeň byla velmi silná, my ale byli efektivnější, to tentokrát rozhodlo,“ těšilo trenéra Václava Kotala, jehož svěřenci se dokonale poučili z nedávné ligové porážky se Západočechy. Klíčový duel, který jim může pomoci zachránit zpackanou sezonu, zvládli skvěle takticky.

Plzeň sice začala aktivněji než domácí, ale to se brzy změnilo. Po čtvrthodině hry se stadion poprvé rozjásal. „Oblíbenec“ letenských diváků David Limberský rukama stáhl k zemi Libora Kozáka, nabíhajícího si na vysoký míč, a hlavní rozhodčí Ondřej Pechanec nezaváhal – penalta. Muž bez nervů Guélor Kanga si s ní bez potíží poradil.

Za dalších třináct minut se dvě tisícovky fanoušků znovu postaraly o akustický výbuch nad stmívající se Prahou. Bořek Dočkal poslal do plzeňské šestnáctky nadýchaný centr, Kozák velezkušeně předskočil bránícího hráče a přesnou hlavičkou zvýšil na 2:0. V tu chvíli to na Letné hřmělo nadšením, jako by bylo vyprodáno.

„Myslím, že v prvním poločase jsme je dostali pod tlak a zalouženě jsme vedli,“ hodnotil trenér Kotal. I jeho protějšek Adrian Guľa uznal, že plzeňští hráči byli zaskočeni. „Asi nás to trochu ovlivnilo, protože v lize jsme po pauze takhle ještě neprohrávali,“ řekl kouč Viktorie.

Drama v závěru

Sparta byla dál nebezpečnější a hned po pauze mohlo být hotovo. Po zákroku na pronikajícího Adama Hložka odpískal sudí další penaltu a Kanga už si hladově chystal balon na značku, jenže přišla kontrola u videa a pokutový kop byl nakonec odvolán. Další trefu Sparty pro změnu zhatil ofsajd.

Domácí pak postupně začali vyklízet bitevní pole a soustředili se hlavně na obranu, hosté toho ovšem nedokázali využít. „Druhý poločas byl spíš boj,“ viděl Kotal. Sparťané vcelku poklidu kontrolovali vývoj zápasu, jenže v 90. minutě zcela zapomněli na Havla a hosté snížili. Vzápětí gólman Milan Heča skvělým zákrokem zabránil vyrovnání.

A pak už byl konec…

„Jsme šťastní, že jsme postoupili do finále, je to velká motivace do dalších zápasů,“ zářil trenér Kotal. A v sobotu v Liberci? „Bude to pro náš taková generálka, otestujeme si ho.“

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)



Branky: 15. Kanga z pen., 28. Kozák - 90. Havel. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát - Marek (video). ŽK: Kanga, Štetina, Krejčí, Loučka (asistent trenéra) - Bucha, Limberský, Havel, Chorý. Diváci: omezený počet (limit 2500 osob na stadionu).



Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek (88. Karlsson) - Krejčí - Vindheim, Kanga, Dočkal (62. Trávník), Hložek (76. Hanousek) - Kozák (62. Tetteh). Trenér: Kotal.

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Limberský (46. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (86. Hořava) - Kayamba, Beauguel (46. Chorý), Kopic (72. Mihálik). Trenér: Guľa.