V polovině září to vypukne. Sparta vstoupí do ligové fáze Ligy mistrů. Na Letnou postupně dorazí Salcburk, Brest, Atlético Madrid a Inter Milán. Klub nabízí vstupenky ve dvou cenových skupinách podle soupeřů. Balíčky na všechny zápasy v prodeji nebudou.

„Důvodem je předejití možného přeprodeje vstupenek na jednotlivá utkání, kterých by se případný majitel balíčku nechtěl osobně účastnit,“ vysvětlila Sparta na klubovém webu.

Vstupenky jsou rozdělené do tří kategorií podle míst na stadionu. Na Salcburk (18.9.) a Brest (6.11.) se cena pohybuje od 1000 do 2000 korun. Na věhlasnější soupeři Atlético (26.11.) a Inter (22.1.) pak od 1500 do 3000 korun. Permanentkáři mají slevu 20%.

Vstupenky na první domácí zápas proti Salcburku půjdou do prodeje v pondělí 9. září. Kompletní program Sparty v Lize mistrů najdete zde.

Mezi fanoušky vyvolala cena vstupenek rozporuplné reakce. Los nepřisoudil Spartě soupeře z té nejvyšší top kategorie, byť Inter s Atléticem mezi užší špičku bezesporu patří.

"Tohle je poprvé za ty roky, kdy reálně přemejšlím, že se kvůli ceně vzdám nějakého zápasu. Ne ale Salzburgu a Brestu, tam mi cena přijde v pohodě, ale spíš prostě Atletico a Inter mě “nepřitahují” dostatečně a přijde mi to už příliš," přidal jeden z fanoušků svůj komentář pod oznámení klubu na síti X. "Na Liverpool jsme šli na jaře za 1600 a teď Inter za 3000?" ptá se další.

Ne každý je ale zklamaný. "Čtyři zápasy Ligy mistrů za čtyři tisíce? Miluju tě, Sparto," píše se na sociálních sítích.

Dalších fanoušků se dotkne nařízení UEFA s tím, že části některých sektorů budou muset být vyčleněny pro partnery evropské fotbalové asociace. Permanentkáři mají přednostní právo na nákup vstupenek, a to i ti, kterých se zrušená místa budou týkat.

"Všichni přesunutí permanentkáři budou mít možnost zakoupit si vstupenku," uklidňuje je vedení klubu.

Ceny vstupenek na zápasy se Salcburkem a Brestem: Kategorie 1

Základní cena: 2000 Kč

Cena pro permanentkáře (20% sleva): 1600 Kč Kategorie 2

Základní cena: 1500 Kč

Cena pro permanentkáře (20% sleva): 1200 Kč Kategorie 3

Základní cena: 1000 Kč

Cena pro permanentkáře (20% sleva): 800 Kč