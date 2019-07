Mladíci z Letné v boji titul na 9. ročníku mezinárodního turnaje dlouho odolávali nájezdům brazilských protivníků, v úvodu druhé půle však poprvé inkasovali, když se trefil Fabricio.

Palmeiras českého soupeře do příležitostí příliš nepouštělo, tu největší měl Karabec z přímého kopu. „Šancí jsme měli málo. Museli bychom být hodně kvalitní ve finální fázi, abychom uspěli. Dlouho jsme sice drželi stav 0:1, který nám dával naději, že bychom mohli dostat zápas do prodloužení, ale bohužel se to nepodařilo,“ hodnotil trenér Jan Kopáňko.

Konečné pořadí:

1. Palmeiras

2. Sparta Praha

3. Slavia Praha

4. Dinamo Záhřeb

5. Šachtar Doněck

6. Altinordu

7. Besiktas

8. Burnley

Nervózní druhý poločas

Nervózní druhý poločas, který spíš než fotbal přinesl polehávání Brazilců a pár strkanic, nakonec vyšperkoval druhou brankou Rian, který parádní bombou potvrdil vítězství Palmeiras.

Jihoamerický celek prošel turnajem bez zaváhání se skóre 16:4 ze čtyř zápasů a obhájil loňské vítězství. „Hráči jsou individuálně skvěle připravení. Co jsem měl možnost zjistit, tak to jsou opravdu nejlepší hráči Brazílie. Palmeiras má možnost stahovat mladíky z celé země. Byli o kus dál než my, zejména v rychlosti,“ uvedl Kopáňko.

I proto mohli být sparťané spokojení s druhým místem. „Je to úspěch. Důležitější pro nás bylo porovnání herního projevu a individuální kvality hráčů. Víme, na čem po srovnání s mezinárodní konkurencí musíme zapracovat. Získali jsme poznatky do další práce,“ uzavřel kouč.