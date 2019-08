Sparta může v Evropské lize do Rumunska, či Řecka. Vědí už i v Plzni a Boleslavi

Pokud se Spartě v předkole Evropské ligy podaří přejít přes turecký Trabzonspor, čekal by je v play off řecký, či rumunský soupeř. Její další protivník by totiž vzešel z dvojice AEK Atény/Craiova. Na Mladou Boleslav by čekal lepší z dua Ventspils/Guimares, plzeňská Viktoria by mohla změřit síly s Mariupolem či Alkmaarem. Všechny české týmy by ovšem nejdřív musely přejít před 3. předkolo.

Zápas 28. kola Fortuna ligy mezi Sparta Praha a Slavia Praha, hraný 14. dubna v Praze v Sinobo stadium. Srdan Plavšič ze Sparty se raduje z golu | Foto: Deník / Martin Divíšek

První zápasy čtvrtého předkola se budou hrát 22. srpna, odvety o týden později. Plzeň i Sparta by rozhodující dvojutkání o postup do základní skupiny začaly na hřištích soupeřů, Mladá Boleslav doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu. Alkmaar už v Evropské lize a jejím předchůdci Poháru UEFA narazil třikrát na Liberec a dvakrát na Jablonec a ani v jednom z těchto utkání neprohrál. Zápasy s nizozemským týmem by byly pikantní pro plzeňského útočníka Ondřeje Mihálika, který ve Viktorii od léta hostuje právě z Alkmaaru. Mariupol ještě s českými mužstvy žádné pohárové zkušenosti nemá. Ukrajinský tým hraje evropské poháry mimo svůj stadion, ve čtvrtek začne třetí předkolo proti Alkmaaru v Oděse, kde měl azyl i v minulé sezoně. Bude to vyrovnané, ale chtěli bychom Celtic, zní ze Slavie po losu Ligy mistrů Přečíst článek › AEK Atény se s českým soupeřem zatím utkal jen jednou, v roce 2007 ve skupině tehdejšího Poháru UEFA vyhrál v Mladé Boleslavi 1:0. V tomto ročníku už na řeckého soupeře nevyzrála Plzeň, která ve druhém předkole Ligy mistrů vypadla s Olympiakosem Pireus po domácí remíze 0:0 a venkovním debaklu 0:4.



Craiova v Poháru UEFA v roce 1992 dvakrát podlehla Olomouci. Universitatea v létě získala ze Sparty zpátky záložníka Bogdana Vatajela, který z rumunského klubu na Letnou přestoupil v zimě 2017.



Také případný mladoboleslavský soupeř Guimaraes má s českými protivníky zkušenosti. Portugalský celek se v Poháru UEFA v roce 1986 utkal se Spartou, s níž venku remizoval 1:1 a doma zvítězil 2:1. Vítoria o rok později v této soutěži vypadla s Vítkovicemi po prodloužení.



Třetí předkolo Evropské ligy startuje tento čtvrtek. Plzeň hraje s Antverpami v Belgii, Sparta rozehraje dvojzápas s Trabzonsporem doma a Mladá Boleslav proti FCSB začne v Rumunsku. Los rozhodl. Slavia se o Ligu mistrů utká s Kluží, nebo Celticem Glasgow Přečíst článek ›

Los 4. předkola Evropské fotbalové ligy (22. a 29. srpna):



Mistrovská část:



Maccabi Tel Aviv/Suduva Marijampole (Lit.) - Dinamo Záhřeb/Ferencváros Budapešt, Crvena zvezda Bělehrad/FC Kodaň - Riga FC/HJK Helsinky, Kluž/Celtic Glasgow - Šeriff Tiraspol/AIK Stockholm, Ararat-Armenia/Saburtalo Tbilisi - Dudelange (Luc.)/Kalju (Est.), Ludogorec Razgrad/The New Saints (Wales) - Maribor/Rosenborg Trondheim, Sutjeska Nikšič (Č. Hora)/Linfield (Sev. Ir.). - APOEL Nikósie/Karabach, Slovan Bratislava/Dundalk (Ir.) - PAOK Soluň/Ajax Amsterodam, Astana/Valletta - Sarajevo/BATE Borisov.



Nemistrovská část:



Universitatea Craiova/AEK Atény - Sparta Praha/Trabzonspor, FCSB (Rum.)/Mladá Boleslav - Ventspils (Lot.)/Vitória Guimaraes, Mariupol (Ukr.)/Alkmaar (Niz.) - Antverpy/Viktoria Plzeň, FC Turín/Soligorsk (Běl.) - Pjunik Jerevan/Wolverhampton, Legia Varšava/Atromitos (Řec.) - Midtjylland/Glasgow Rangers, Feyenoord Rotterdam/Dinamo Tbilisi - Norrköping (Švéd.)/Hapoel Beerševa, AEK Larnaka/Gent - Rijeka/Aberdeen, Haugesund (Nor.)/PSV Eindhoven - Austria Vídeň/Apollon Limassol, Lucern/Espaňol Barcelona - CSKA Sofia/Luhansk (Ukr.), Partizan Bělehrad/Malatyaspor (Tur.) - Molde/Aris Soluň, Bröndby Kodaň/Braga - Thun (Švýc.)/Spartak Moskva, Malmö/Zrinjski Mostar - Neftči Baku/Jehuda Tel Aviv, Lokomotiv Plovdiv/Štrasburk - Vaduz/Eintracht Frankfurt.

Autor: ČTK