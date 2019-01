Praha4 - Žádné zemětřesení se v kádru nekoná. Tým čeká důležité sobotní derby s Duklou.

STAROSTI. Najít recept na záchranu ve druhé lize bude pro kouče fotbalistů Sparty Krč velmi nesnadnou úlohou. Vlevo šéftrenér Juraj Šimurka, vpravo asistent Jiří Formánek. | Foto: Archiv VLP

Tři prohry za sebou poslaly nováčka druhé fotbalové ligy Spartu Krč na poslední místo tabulky, v klubu z Prahy 4 však – alespoň prozatím – nepanikaří.

„Ano, zachováváme chladné hlavy. Žádná Itálie, žádné vyhazovy,“ řekl Deníku asistent trenéra Šimurky Jiří Formánek.

Jepičí angažmá Flachbarta

K jednomu nedobrovolnému odchodu už ale přece jen už došlo, a sice před týdnem, kdy v Krči předčasně ukončili smlouvu se zkušeným obráncem Flachbartem. Někdejší hráč Bohemians a Sparty se vrátil po letech do Prahy, jepičí krčské angažmá mu ale hrubě nevyšlo.

Začalo to už v zimní pauze zraněním a když se Flachbart přece jen dostal do hry v mistrovském zápase, provázel ho příval smůly. V Hlučíně „rozhodl“ o výhře domácích 1:0 vlastním gólem deset minut před koncem a týden nato doma (resp. na Strahově) proti Vítkovicím neproměnil hned na začátku zápasu penaltu. Krč se z tohoto šoku už nevzpamatovala a také druhé nesmírně důležité utkání prohrála, tentokrát 1:2.

Flachbart ho ani nedohrál, po necelé hodině hry byl střídán. „Je pro mě obrovským zklamáním,“ řekl na jeho adresu Šimurka.

V dosud posledním utkání na hřišti Slovácka, tedy vážného adepta na postup do první ligy, měl pro změnu velkou šanci hned po zahájené hry Robin Dejmek, ale prováhal. A vzápětí padl gól na druhé straně, již v 5. minutě utkání gólman Jakub Diviš kapituloval. Nakonec přes prohru 0:2 mohli být trenéři Krče s herním projevem svého týmu vcelku spokojeni, stále však chybí to hlavní – body. Jeden z jarní domácí premiéry s Hradcem Králové je hodně skromným ziskem.

V sobotu v derby s Duklou

V sobotu dopoledne tým modrobílých čeká na Strahově pražské derby s Duklou. „Bude to vzájemný souboj dvou týmů usilujících o záchranu. Dukla je v tom namočená také, nemůže si dělat jiné iluze,“ dodal Formánek.

Dukla sice dokázala bodovat ve třech ze čtyř svých jarních utkání a momentálně je třináctá, s 19 body po 19 kolech si však opravdu výskat zatím nemůže. Poslední Krč má 14 bodů a její dvě výhry se datují do podzimu, když naplno bodovala v Ústí nad Labem a pak ve svém azylu (č spíš vyhnanství) na strahovské „větrné hůrce“ proti Třinci.

Do krčské sestavy se ovšem nyní vrátí záložník Tomáš Dubský, a to by se mělo pozitivně projevit na herním projevu. Nemluvě o tom, že ze Slavie hostující středopolař umí také dávat góly. Ostatně je také autorem dosud jediné jarní branky modrobílých, kterou vstřelil do vítkovické sítě.

V prvním vzájemném souboji, jenž se hrál loni 1. září na Julisce, zvítězila Dukla 1:0. O jediný gól zápasu se postaral v polovině druhého poločasu střídající Jan Hubka. Kdo z obou pádem do ama-térského fotbalu ohrožených pražských mužstev tentokrát vytáhne své trumfové eso z rukávu?