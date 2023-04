/FOTOGALERIE/ Všichni fotbaloví fanoušci čekali, že finále MOL Cupu se odehraje v režii pražských „S“… V Edenu ale dlouho panovaly minuty, kdy byli fanoušci se slabší oběhovou soustavou na pokraji infarktu… Sparťané doma podle očekávání porazili České Budějovice 2:0, Slavia se ale nadřela a Bohemku porazila 3:2 po prodloužení. Do nějse dostala až gólem Lingra v sedmé minutě nastavení základní hrací doby…

Sparta se na Letné utkala o finále MOL Cupu s Českými Budějovicemi. | Foto: Deník/Michal Káva

Podruhé za sebou a potřetí za poslední čtyři roky jsou fotbalisté Sparty ve finále MOL Cupu. V roce 2020 v MOL Cupu pod vedením trenéra Václava Kotala triumfovali, loni padli se Slováckem. Tentokrát si zahrají se Slavií nebo Bohemkou. O postupu sparťanů rozhodlo domácí semifinálové vítězství 2:0 nad Českými Budějovicemi. Spartu poslaly do bitvy o zlatý pohár góly Minčeva se Sadílkem.

Trenér Pražanů Brian Priske udělal oproti předchozímu zápasu s Brnem dvě změny. Místo Krejčího nastoupil Panák, který od něj dostal i kapitánskou pásku, na hrotu útoku nastoupil Minčev místo Čvančary. Priske musel udělat další střídání už po pěti minutách, kdy se zranil Mejdr a na hřiště šel Jankto.

Sparťané drželi míč častěji na kopačkách, ale Budějovice byly mnohem zdatnějším soupeřem, než se možná čekalo. Připravily si i první vážnější šaci, Potočný ale Kováře neprostřelil. Vzápětí na druhé straně pálil Haraslín do tyče.

První gól padl ve 37. minutě. Sadílek našel Minčeva a ten se prosadil střelou na vzdálenější tyč. Z dalšího útoku si oba hráči role prohodili, ale Sadílek v dobré šanci neuspěl.

Po přestávce byl tlak Sparty ještě znatelnější. Haraslín napálil míč z trestného kopu do břevna, úlevu pak domácím přinesl Sadílek, když se prosadil hlavou k tyči.

Domácí hned poté poslali na hřiště čerstvou trojici Höjer, Laci a Mabil, hlavně posledně jmenovaný hýřil aktivitou, ale na výsledku se už nic nezměnilo.

"Je to velký úspěch dostat se do třetího finále za poslední čtyři sezony. Teď musíme začátkem května udělat poslední krok. Odehráli jsme lepší druhou půli než první. Chtěl bych vyzdvihnout výkon Českých Budějovic a pochválit jejich trenéry. Na to, že u týmu nejsou dlouho, udělali hodně práce. Budějovice nám to dnes ztížily. Mají šikovně hráče ve středu hřiště, kde hodně rotují. V poločase jsme si řekli, že musíme hrát lépe. Je mi jedno, s kým se ve finále utkáme, jsem v tomhle staromódní. Je jen na nás, abychom pohár vrátili na Spartu," řekl po utkání kouč Priske.

Jeho protějšek na budějovické straně Tomáš Zápotočný dodal: "Jsem smutný, prohráli jsme 0:2, ale zaslouženě. Sparta ukázala, že má formu, obrovskou kvalitu a efektivitu v koncovce. Rozhodl první gól, který jsme dostali ve 37. minutě. Bylo by to možná trošku jiné, kdyby Roman Potočný proměnil svou tutovku, ale na kdyby se nehraje."

Po skončení zápasu se pak mohli sparťané usadit k televizi a sledovat večerní vršovické derby. A to mělo hodně zajímavý průběh…

Klokani se dostali do vedení gólem Prekopa po čtvrt hodině hry, o chvíli později snížil Douděra. Druhou půli si slávisté vytvořili drtivý tlak, ale v 84. minutě zachybovali a Hála přehodil vyběhnuvšího Koláře. V sedmé minutě nastavení pak srovnal slávistický žolík Lingr a domácí byli psychicky „na koni“. I v prodloužení byli aktivnější a vítězný gól visel ve vzduchu… ve 110. minutě jej vstřelil Jurečka…

Do konce sezony chybí Spartě a Slavii sehrát ještě jedenáct zápasů… Pět do konce základní části, pět v nadstavbě a pak pohárové finále… prakticky třetinu těchto zápasů odehrají mezi sebou – tři.

