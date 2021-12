Ovšem není to tak, že Spartě a Slavii se fandí pouze od Zličína po Klánovice a od Čakovic po Zbraslav. Oba nejtradičnější tuzemské kluby mají už přes sto let fanoušky rozeseté po celé republice. "Toto vnímáme mimořádně silně. Odpovídá tomu množství poboček fanklubů v různých regionech, a také zájem o vstupenky na naše zápasy na stadionech ligových soupeřů," pokračuje Kasík.

A podobně to vidí i na druhé straně Vltavy. "Slavia i Sparta jsou v tomhle velkými fenomény, mají fanoušky po celé republice. Ono se to projevuje častokrát i na návštěvnosti na domácích zápasech, vzpomínám si, že když Slavia hrála na Strahově, tak pokud byl výkop třeba v neděli pozdě večer, častokrát mimopražští fanoušci nepřijeli a hned se to podepsalo na počtu diváků. Nejvíc to člověk vnímal na každoročních srazech fanoušků Odboru přátel, kde jsou pravidelně týmy ze všech koutů opravdu z celé republiky," vzpomíná Ondřej Zlámal, někdejší dlouholetý mluvčí Slavie a dnes fotbalový reportér.

Spartu zastínil provinční klub. Podívejte, jak v unikátní anketě dopadl váš tým

Je pochopitelné, že největší zájem o Spartu nebude v Brně a o Slavii v Ostravě, jde o menší města.

"Měst, městeček a vesnic, kde jsou sparťanské klubovny či hospody a odkud jezdí fanoušci na naše zápasy, je skutečně obrovské množství. Za všechny si zaslouží zmínit určitě Lovosice, Polička, Horažďovice, Rumburk či Týnec nad Sázavou," vyjmenovává Kasík a Zlámal doplňuje: "Je opravdu těžké říct jedno místo, ale Rožďalovice jsou hotová slávistická tvrz. Já jezdil často i do Žilova, do Strakonic, Příbrami, Veleně, ale to by byl nekonečný seznam. Pamatuji si na pohárový zápas v Převýšově, kde byli všichni slávisti… když pak Slavii vyřadili, tak ani nevěděli, jestli se mají radovat z toho, co způsobili. Slávisti tehdy porazili Slavii. Je dobře, že klub s tím umí pracovat, třeba poslední akce ve Strakonicích pro malého Jakoubka Jandu byla skvělým příkladem.

"Kluby jsou na své fanoušky patřičně hrdí. Ano, někteří z nich způsobují spíše starosti, ale ti slušní převyšují. "Jednoznačně jsme na naše příznivce hrdí. V posledních letech, kdy náš klub v některých sezonách zažíval po sportovní stránce slabší období, byla v tramvajích, autobusech či hospodách stále vidět spousta sparťanů. Je to jasný důkaz, že naši příznivci nejsou fanoušky úspěchu, ale podporují klub bez ohledu na aktuální výsledky," těší Kasíka.

Že obě pražská "S" budí emoce kamkoliv přijedou, vidí i sami hráči.

"Vždy tomu tak bylo, hráli jsme přáteláky po celé zemi, na Moravě jsme měli spoustu fanoušků," vzpomíná bývalý kanonýr Pavel Kuka, jedna ze slávistických legend. "Kamkoliv Sparta nebo Slavia přijede, vždy za nimi dorazí fanoušci," doplňuje někdejší sparťanská opora Martin Frýdek.

Nevyzpytatelní soupeři. Slavia narazí na Fenerbahce, Sparta na Partizan

Možná překvapí, že Pavel Kuka rád jezdil do Ostravy, kde bývá opravdu drsné prostředí. "Jezdil jsem tam rád. Hlavně s nároďákem, vždy tam byla nejpozitivnější atmosféra, lidé skvěle fandili, ať byl jakýkoliv soupeř. Rád jsem tam jezdil i při lize. Samozřejmě to pro nás nebyla přátelská atmosféra, ale určitě ne nenávistná, tedy přesně tak, jak to mělo být," vypráví.

Martin Frýdek zase nezapomene na federální doby a cesty do Bratislavy na Slovan. "Tam to bylo hodně o národní hrdosti, to si pamatuji dodnes," směje se.

Perlička na závěr… Je podle výzkumu Deníku přímo na území metropole oblíbenější Sparta nebo Slavia? Správná odpověď možná trochu šokuje. Je jím totiž Viktoria Žižkov!

Pod televizním vysílačem ale nejsou zas tak překvapení. "Výsledek hlasování nás, samozřejmě, těší" říká mluvčí klubu Pavel Werner a dodává : "Z velké části to přičítám tradicím, které se z dnešního fotbalu pomalu vytrácejí. Na Žižkově se je snažíme držet a nedělní dopolední výkop, nebo typická žižkovská klobása jsou pro fanoušky stále lákadlem. Navíc jsme ještě rozšířili nabídku občerstvení, takže na Viktorku už se chodí, s trochou nadsázky, i snídat. Zapomenout nesmím ani na podporu našich příznivců, která je na druhou ligu nadstandardní. Snažíme se s nimi hodně pracovat a komunikovat. Žižkov je rodinný klub a fanoušci jsou jeho nedílnou součástí."

Zkrátka každý má to svoje a každý si ve fotbale užívá emoce. A ty budí láska i nenávist.