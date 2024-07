/FOTO, VIDEO/ S kapitánskou páskou na ruce dovedl fotbalisty Sparty za poslední dvě sezony Ladislav Krejčí ke dvěma mistrovským titulům a jednomu triumfu v poháru. Po jeho odchodu do španělské Girony fanoušci řešili i tipovali, kdo ji po něm převezme. Haraslín? Kuchta? Birmančevič? Ne, nikdo z největších hvězd. S páskou pro kapitána vyběhne do nové sezony aktuálně nejdéle sloužící sparťan, Filip Panák!

"Nejde jen o hráče, který nosí pásku. Jeho role je mnohem podstatnější a leží na něm velká odpovědnost. Už v minulé sezoně to však nebylo pouze o Ladislavu Krejčím, ale i další skupině hráčů, kteří ho podporovali, i když neměli pásku na ruce. To je jeden ze základních principů našeho fungování, musíme se všichni navzájem podporovat. Podobně jako v případě role trenéra není ani role kapitána one man show. Chceme, aby se o tom však nejdříve pobavili i hráči v kabině," říkal nový hlavní kouč Lars Friis na začátku letní přípravy.

Nyní, osm dnů před startem nové sezony, je vše jasné. Volba padla na Filipa Panáka.

„Filip jde ostatním příkladem v tom, jak se nikdy a za žádných okolností nevzdává. Je ve Spartě respektovaný jako hráč i jako osobnost. Svěřit mu kapitánskou pásku proto byla přirozená volba,“ vysvětloval na klubovém webu tento krok sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Panák slouží na Spartě šestou sezonu a služebně je v tomto ohledu nejstarším hráčem. V minulé sezoně odehrál ze všech hráčů v poli nejvíce minut, celkem v rudém dresu odehrál 132 zápasů v nejvyšší soutěži.

„Je to pro mě obrovská čest, ale zároveň i závazek. Cítím vůči fanouškům, zaměstnancům, realizačnímu týmu a kabině velkou odpovědnost. Pro mě osobně se navzdory tomu všemu tolik nezmění, chci být na hřišti stále stejný. O kompetence se budeme tak jako v minulých sezonách dělit s dalšími zkušenými kluky. Určitě to není o mně samotném,“ řekl sám hráč.

Svého svěřence si pochvaluje i kouč Friis. "Pany patří k oporám týmu a vůdčí roli měl už v posledních dvou sezonách. To, že volba padla právě na něj, je logickým krokem, a zachováváme díky tomu kontinuitu. Jeho charakter a houževnatost jsou pro ostatní příkladem. Zároveň je díky svým zkušenostem a klidu na hřišti i mimo něj obrovským přínosem pro celou kabinu. Bude mít samozřejmě oporu i v ostatních zkušených hráčích,“ uvedl.