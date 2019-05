UEFA navařila pro české zástupce pěkný guláš… Jedinou jistotu mají v tuto chvíli první dva týmy ligy. Šampion z Edenu půjde do čtvrtého předkola Ligy mistrů, Plzeň do druhého. Zbytek je však zašmodrchaný.

Tak třeba… Kromě výsledku českého poháru se čeká také na vítěze Evropské ligy. Pro české týmy bude za každých okolností ideální výhra Arsenalu. Když totiž Baník zároveň uspěje v Mol Cupu, půjde do základní skupiny Evropské ligy.

Pomůže Slavia Spartě?

V případě doublu pro Slavii se zase na jistý podzim v pohárech může těšit Sparta, třetí tým ligy. V opačném případě se bude protloukat už od druhého předkola.

Úspěch sešívaných pomůže také Jablonci, který by měl jistotu startu ve druhém předkole. Pátý tým FORTUNA:LIGY, což může být Liberec, nebo Baník, by čekal ještě souboj s vítězem skupiny o Evropu, kde má po prvním zápase výhodnější pozici Zlín. Pokud Ostravští získají pohár, Zlín, nebo Mladá Boleslav vyzvou Jablonec a pátý tým bude mít černého Petra.

Jednou z mála jistot týkajících se pohárového finále je fakt, že Slavia může být prvním týmem od sezony 2013/14, který získá český double.

Červenobílá parta má za sebou krátké oslavy titulu, které si užila po cestě z Ostravy. V pondělí už však byl na programu odpolední trénink.

„Přál bych si velké oslavy, což ale nejde. Čeká nás důležitý zápas, který chceme zvládnout. Před sezonou jsme si double vysnili,“ prohlásil po ligovém souboji na ostravské půdě kapitán Milan Škoda.

Po třech dnech se tedy duel Slavie s Baníkem odehraje znovu. „Finále bude úplně jiný zápas, v jiném prostředí. V Ostravě šlo především o to nedostat gól. Tentokrát určitě musíme nějaký vstřelit. A nastoupí Milan Baroš, který dá zápasu jiné grády,“ uvedl trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Fleišman útočí na hattrick

Pro Baník je pohárové finále nejsnazší cestou do Evropy, motivace je logicky velká. „Klub by si poháry zasloužil za to, co prožívá. Aby se vrátil zpátky, kde ho fanoušci chtějí. Rozhodovat bude momentální forma, třeba i náhoda,“ řekl obránce Jiří Fleišman. Zkušený zadák za sebou má dvě finálové výhry ze dvou pokusů v dresu Liberce a Mladé Boleslavi.

Uspěje i potřetí, nebo Slavia urve double?

Bude vyprodáno, myslí si v Olomouci

Za pár dnů sem přijede reprezentace, teď ale na Hané žijí jiným svátkem: právě tady se koná pohárové finále. „Přípravy jsou náročné. Co se týká pořadatelské služby a účasti policie, tak to asi budou historicky nejvyšší čísla,“ řekl Milan Zapletal, bezpečnostní manažer Sigmy.



Utkání by se mělo hrát před vyprodanými tribunami (čeká se 12 tisíc diváků). „Oběma klubům by měly přicestovat čtyři tisíce fanoušků. Baník dostal vstupenky na severní tribunu plus několik lístků na hlavní. Slavia bude mít jižní tribunu a další lístky na východě. Zbytek zůstal pro obchodní partnery asociace, takže i olomoučtí fanoušci se ke vstupenkám dostávali poměrně složitě,“ uvedl Zapletal.



Přímo na stadionu budou na oba tábory fanoušků dohlížet pořadatelé z Prahy a Ostravy. Neměla by se tedy opakovat situace z víkendového zápasu obou týmů v lize, kde se slávističtí fanoušci dostali do konfliktu s ostravskými pořadateli kvůli choreografii. „Je to takhle pro všechny jednodušší a příjemnější a vždy to určitým způsobem obrušuje hrany,“ řekl Zapletal.



Olomouc už zažila i Evropskou ligu a také u toho byl manažer Sigmy. „Zkušenosti už máme. Snažíme se nic nepodcenit. Finále se tu hrálo před dvěma lety. Věříme, že se zápas odehraje důstojně.“