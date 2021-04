Pražané šli do čtvrtfinále po sedmigólovém ligovém galapředstavení s Teplicemi (7:2). A i proti druhému severočeskému celku začali směrem dopředu slibně, Jablonec v prvních šesti minutách čelil třem gólovým šancím Adama Hložka. Jenže osmnáctiletý talent Sparty ve všech případech selhal, ani jednou netrefil svatyni brankáře Hrubého.

Letenští měli v průběhu první půle výrazně navrch, kýžená odměna v podobě úvodní trefy ale ne a ne přijít. Naopak Jablonec byl v ofenzivě téměř nulový, gólmana Milana Heču, který naskočil do zápasu po třech týdnech, mnohem více zaměstnávali vlastní obránci divokými přihrávkami. Až v samotném závěru poločasu Heča musel zasahovat proti dělovce Kratochvíla.

Divoké dvě minuty

Co se ani jednomu týmu nepovedlo v prvním dějství, to oba soupeři zvládli po přestávce během dvou minut. Nejprve svěřence trenéra Pavla Vrby zmrazil ve 47. minutě gól Schranze po hrubce Vitíka, následně ovšem vrátil utkání do remízového výsledku střelou z hranice malého vápna Ladislav Krejčí mladší.

Přestože více ze hry měli nadále domácí, Jablonec pod bouřlivákem Petrem Radou ožil a odhodil na letenském trávníku poslední zbytky respektu - Heča musel likvidovat příležitost Smejkala. Na druhé straně Sparta několikrát zazdila slibně se rozvíjející akci špatnou finální fází.

To ale parta z hlavního města prolomila dvacet minut před koncem základní hrací doby. Hložek si nejprve sice vylámal zuby v další gólovce – skvěle zasáhl Hrubý – ovšem z následujícího rohového kopu hlavičkoval Vitík do břevna, od kterého se míč dostal ke Krejčímu a ten zapsal do notýsku svůj druhý zářez v utkání.

Jablonec reagoval dvojím střídáním

Jablonec na obrat ve skóre zareagoval dvojím střídáním, do akce šli Tomáš Hübschman a Jan Chramosta. Jenže Sparta zanedlouho udeřila potřetí, definitivní razítko na postup do semifinále přidal po vynikající přihrávce Bořka Dočkala tentokrát Ladislav Krejčí starší. Rozebraný Jablonec následně dorazil čtvrtou trefou David Moberg Karlsson, švédský šikula nastoupil do střetnutí s ochranou helmou.

„Pomohlo nám, že jsme vyrovnávací gól dali hned vzápětí, co jsme inkasovali. To byl pro nás důležitý moment. Jsem hlavně spokojený s tím, že jsme si vytvořili šance. Je škoda, že z naší strany nebyl první poločas víc gólový, protože byl velice dobrý,“ řekl k bitvě kouč Sparty Pavel Vrba.

„Problém byl v tom, že jsme inkasovali brzy gól. Sice jsme se dostali do vedení, za pár minut jsme ale obdrželi vyrovnávací branku, která dostala domácí na koně. Pak jsme dostali zbytečně ze standardní situace druhou. A ty dvě branky ke konci, ty už beru jako kosmetické. Přežili jsme začátek, kdy měli domácí tři šance, pak se hra vyrovnala, Sparta už žádnou další větší šanci v úvodu neměla. I když jsme se do vedení dostali, tak to na výhru nestačilo," zhodnotil utkání trenér Jablonce Petr Rada.

Sparta tak po nakonec jasném výsledku 4:1 postoupila do semifinále MOL Cupu a dál může snít o jeho obhajobě. Do ligového maratónu se Vrbovci vrací v neděli, na řadu je očekávané derby se Slavií.

Postup mezi nejlepší čtyřku v poháru si ve středu odpoledne zajistily i celky Teplic a Plzně. Poslední semifinalista vzejde z dua Olomouc - Slavia Praha.

Sparta Praha - Jablonec 4:1 (0:0)

Branky: 49. L. Krejčí ml., 69. L. Krejčí ml., 81. L. Krejčí st., 84. Moberg Karlsson – 47. Schranz. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler. ŽK: 0:2.

Sparta Praha: Heča – Sáček, Vitík, Čelůstka, Polidar – Wiesner (63. Moberg Karlsson), Pavelka, L. Krejčí ml., Dočkal, Plavšić (71. L. Krejčí st.) – Hložek.

Jablonec: V. Hrubý – Haitl (24. Podaný), Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (77. Chramosta), Považanec, Kratochvíl (77. Hübschman), Jovović (46. Smejkal) – Doležal (66. R. Hrubý), Schranz.