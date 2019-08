Sparťané přesto věří, že v "pekelné" atmosféře zaplněného stadionu pro 40 tisíc diváků dokážou vybojovat překvapivý postup a odvrátit třetí rok po sobě vyřazení hned v úvodu kvalifikace evropských pohárů.

Sparta doma ještě na začátku 83. minuty vedla 2:0, jenže pak před prázdným hledištěm, které UEFA Pražanům uzavřela kvůli disciplinárnímu trestu z minulé sezony, udělala dvě chyby a čtvrtý celek minulého ročníku turecké ligy v sestavě s českým bekem Filipem Novákem srovnal.

"V postupové matematice naše pozice výrazně oslabila. Na druhou stranu je to pořád remízový stav. Uvědomujeme si, že musíme dát branku. Způsob hry, který jsme zvolili, byl správný. Pokud se dokážeme vyrovnat s bouřlivým prostředím a s předpokládanou vyšší kvalitou soupeře, zůstaneme u aktivní hry a budeme efektivní, tak máme pořád šanci," řekl na tiskové konferenci sparťanský trenér Václav Jílek.

Letenští potřebují v Turecku zvítězit, nebo uhrát remízu 3:3 a vyšší. Pokud by zápas skončil 2:2, prodlužovalo by se. Pražany čeká velmi těžký úkol, české kluby totiž nevyhrály ani jeden z deseti pohárových duelů na horké turecké půdě. Sparťané navíc v "zemi půlměsíce" čtyřikrát za sebou prohráli navíc bez vstřelené branky. Trabzonspor v součtu s přípravou už 16 utkání za sebou neprohrál a v posledních pěti remizoval.

"Šance jsou reálné, jsou velké. Já tomu věřím, všichni tomu věříme. Jedeme si pro postup," řekl novinářům před odletem záložník Ladislav Krejčí. "Hlavní bude držet se plánu, který jsme si nastavili, a poučit se v defenzivní fázi. Těch 80 minut jsme doma hráli tak, jak jsme chtěli. Když ten plán udržíme celých 90 minut, věřím, že to zvládneme," dodal.

Pražané se musejí připravit na velmi bouřlivou kulisu, fanoušci Trabzonsporu patří k nejdivočejším v Turecku. "Jakmile přijede Sparta k nám do Trabzonu, tam se mají na co těšit," uvedl reprezentant Novák.

Letenští věří, že se z "pekelné" kulisy nerozklepou. "Pro každého hráče je nejtěžších prvních 10 minut. Když zvládnete úvodní šok z atmosféry, už na to zapomenete a soustředíte se jen na fotbal," řekl pro klubový web turecký obránce Sparty Semih Kaya.

"Všichni tam milují fotbal. Je vyprodáno, takže čekám tak 50 tisíc lidí. Stadion má sice menší kapacitu, ale věřte mi, to je zajímat nebude. Pravidla pro fanoušky v takových chvílích nejsou úplně zásadní," dodal.

Sparta v neděli podlehla v lize Mladé Boleslavi 3:4 a z pěti kol podruhé prohrála. Trabzonsporu liga ještě nezačala. "Chyby jsme si probrali. Je na čase se jich konečně vyvarovat a nedostat gól," řekl Krejčí.

Sparta naposledy hrála skupinu pohárů před třemi lety, v uplynulých dvou sezonách vypadla hned v úvodním předkole. Pokud by postoupila, čekal by ji v závěrečném 4. předkole vítěz duelu mezi Craiovou a AEK Atény.

Se Spartou odcestovali do Turecka i uzdravení útočník Martin Graiciar a záložník Adam Hložek, který by se mohl vrátit do základní sestavy. Zápas začne ve čtvrtek v 19:30 SELČ.