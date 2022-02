Fotbalová Slavia odstartovala boje v play off Evropské konferenční ligy skvěle. Na horké půdě tureckého Fenerbahce zvládla přestřelku a zvítězila 3:2. Do odvety si díky trefám Ibrahima Traorého, Oscara Dorleyho a Ondřeje Lingra přivezla jednogólový náskok. „Přivezli jsme si to, co jsme chtěli, což znamená výhru. Ve finále asi mohla být i výraznější než jednobrankový náskok, který budeme hájit v Praze. Ale před zápasem bychom takový výsledek brali, takže jsme strašně vděční, vážíme si toho,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Sešívaní se teď těší, že je do odvety poženou našlapané tribuny. Zatímco pražská Sparta mohla v minulém týdnu pustit na zápas jen tisíc fanoušků, Slavia už těží z rozvolnění opatření a Sinobo Stadium zaplní z poloviny. „Věřím, že s podporou našich fanoušků to dotáhneme do vítězného konce,“ prozradil své přání Köstl, na jehož slova navázal i obránce Alexander Bah.

„Fanoušci nám samozřejmě hodně pomůžou, to je jisté. Bohužel může dorazit jen 50 %, ale je to určitě lepší než žádní fanoušci. Můžou nám pomoci stejně, jako to dělají každý zápas. Samozřejmě bude naše výhoda, že jich budeme moci mít na stadionu deset tisíc,“ uvedl.

Právě Bah do prvního duelu proti tureckému soupeři nemohl nastoupit kvůli karetnímu trestu. Tentokrát už by ale měl být připraven nastoupit. Ze základní sestavy naopak nejspíš vypadne Petr Ševčík, který se zranil v ligovém zápase proti Bohemians. Pražané vyzvou Fenerbahce v odvetě ve čtvrtek od 21 hodin.

Už o dvě a čtvrt hodiny dříve ale půjde do boje druhý pražský klub, tedy Sparta, která je v daleko složitější situaci. Na domácím stadionu totiž podlehla srbskému Partizanu 0:1 a na soupeřově stadionu se bude snažit tuto ztrátu smazat. Na Letné se minulý týden dlouho hrálo bez branek, až v 78. minutě prolomil střelecké mlčení hostující Queensy Menig. Domácí fotbalisté už na jeho zásah neodpověděli.

„Neuhráli jsme výsledek, jaký jsme si představovali. Vstup do zápasu ještě byl jakž takž. Měli jsme asi dvě šance, které jsme neproměnili. Pak se zápas změnil v boj. My jsme neměli šance, až pak v závěru standardní situace. Příčina je, že jsme nebyli tak aktivní, jak bychom si představovali,“ hodnotil po utkání trenér Sparty Pavel Vrba.

Ten nebude mít k dispozici kvůli zranění Matěje Pulkraba, Lukáše Juliše a Ondřeje Čelůstku, kteří s týmem do Srbska ani neodcestovali. Do sestavy by se naopak měl vrátit Tomáš Wiesner, který první zápas s Partizanem vynechal kvůli karetnímu trestu. Do Bělehradu odletěl také Ladislav Krejčí mladší, kterého do posledních utkání nepustilo svalové zranění.

Vyřazení z Evropské konferenční ligy se budou Letenští snažit odvrátit ve čtvrtek od 18:45.