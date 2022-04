„Byli jsme připravení, protože v příští sezoně chceme hrát ve všech soutěžích. K tomu, aby se nám to povedlo, musíme být v tabulce vysoko,“ odmítal Souček slova o únavě po čtvrtečním postupu do semifinále Evropské ligy, kde se londýnský celek postaví Frankfurtu.

Utkání West Hamu s Burnley, které je aktuálně na osmnáctí pozici znamenající sestup, mělo černou kaňku v podobě ošklivého zranění hostujícího Ashleyho Westwooda. Při zdánlivě nevinně vyhlížejícím souboji přes něj přepadl Nikola Vlašič , Westwood ihned signalizoval pomoc lékařů. Záložník Burnley byl ošetřován osm minut, poté byl za potlesku celého stadionu odnesený na nosítkách. První zprávy hovoří o vykloubení a zlomení kotníku.

Chorvat Nikola Vlašič už od začátku věděl, že je zle a hned po Westwoodově pádu klesl na zem. Při ošetřování soupeře ronil slzy, utěšoval ho i Tomáš Souček. „Bylo to strašné zranění, doufám, že Ashley Westwood bude brzy v pořádku. Přeju mu vše nejlepší. Tohle se ve fotbale může stát, měl velkou smůlu, držím mu palce,“ vzkázal Westwoodovi Souček.

Po dlouhé pauze zareagovalo lépe Burnley, které poslal do vedení Wout Weghorst, na konci první půle ještě odmítl poslat hosty do dvougólového vedení Maxwel Cornet, jenž neuspěl při pokutovém kopu.

Souček vyrovnal, pak byl zklamaný

Ve druhé půli West Ham, za který byl na lavičce připravený i Vladimír Coufal s Alexem Králem, pookřál. V 74. minutě navíc přišlo i kýžené vyrovnání, dalekonosný centr našel v pokutovém území Tomáše Součka, který ho ramenem dopravil do branky, hosté sice reklamovali ruku, gól ale platil. „Viděl jsem, že míč letí na mě, chtěl jsem skórovat. Manu (Manuel Lanzini) skvěle odcentroval a trefilo mě to do ramene. Věděl jsem, že nešlo o ruku, takže to bude gól. Měl jsem z vyrovnání radost. Okamžitě jsem vzal míč, protože jsem chtěl vyhrát, ale další branku už se nám přidat nepodařilo,“ byl si jistý Souček.

„Kladiváři“ ale utkání do vítězného konce dovést nedokázali – z posledních čtyř ligových utkáních tak zvítězili pouze v jednom a ze sedmého místa ztrácí na šestý Arsenal dva body, ten má k dobru však dvě utkání. „Remíza je pro nás zklamáním. Před utkáním jsem říkal, že chceme tři body, ty by pro nás byly ohromně důležité. Jsme zklamaní. První poločas nebyl moc dobrý, ale ve druhém jsme hráli dobře a vytvořili si spoustu šancí. Snažili jsme se zakončit, ale Pope předvedl několik výtečných zákroků,“ mrzela Součka bodová ztráta, která West Ham vzdálila šestému místu zaručující poháry.