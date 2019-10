„Kdo nevidí, na jak vysoké úrovni Slavia je, je slepý a vůbec nerozumí fotbalu,“ poznamenal v Praze kouč německého giganta Lucien Favre. „Hráči vynikají atletickou vybaveností, napadají, přenášejí hru na třicet metrů, to mnoho mužstev takto nedovede,“ nešetřil slovy chvály.

Před fotbalisty v červenobílých dresech teď stojí těžký ligový zápas v Jablonci a pak se ke slovu dostane reprezentační přestávka. Kolář, Bořil, Coufal, Hovorka, Kúdela, Hušbauer, Masopust, Souček. Osm hráčů z kádru úřadujícího mistra povolal do národního týmu jeho kouč Jaroslav Šihlavý. K dispozici tak má kompletní obranu, která v uplynulých jedenácti ligových duelech inkasovala pouhé dva góly. Nastoupí vedle sebe i proti Anglii?

„Vůbec bych se toho nebál. Naopak. Zrovna obrana potřebuje být sehraná, a tak není od věci postavit všechny čtyři slávisty do zápasu vedle sebe,“ myslí si bývalý úspěšný hráč Radek Šírl, vítěz Poháru UEFA a Superpoháru z roku 2008.

Zapomenout na výprask v Anglii

Totéž si myslí i řada fanoušků. Aktuálních úspěchů Slavie je třeba využít, a to i v klíčových zápasech o postup na mistrovství Evropy. „Reprezentace dříve zažívala éry, kdy se opírala o hráče jednoho klubu,“ uvědomuje si Šilhavý.

Z fantastické jízdy Slavie tak může těžit celý český fotbal. „Líbí se mi, jak se slávisté ani proti největším soupeřům nezatáhnou a dokáží hrát aktivně po celý zápas. Něco takového by potřebovala i reprezentace. Ne čekat na to, že uhraju nulu,“ míní Šírl.

Že by Eden dodal potřebnou injekci, kterou by reprezentace potřebovala? „Ano,“ má jasno bývalý hráč Sparty, Petrohradu nebo Bohemians. „Hlavně kluci musí zapomenout na výprask v Anglii i poslední nepovedené zápasy,“ vzkazuje jim. Dočká se i český nároďák toho, že bude postrachem soupeřů? Slavia ukazuje, že to jde.