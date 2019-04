Slávistům, kteří domácí zápas v Edenu prohráli 0:1, se na Stamford Bridge nevydařil úvod a v 27. minutě prohrávali už 1:4. Na začátku druhého poločasu se však díky dvěma brankám Petra Ševčíka vrátili do hry a Chelsea hodně znervózněla.

"Ten začátek se nám nepovedl, ale stejně jsme nesložili hlavu. Ve druhé půli jsme vlastně přehrávali Chelsea. Bylo vidět, že občas ti kluci i zdržovali a měli trošku strach, že je nečeká nic jednoduchého. To nás musí všechny těšit," řekl Souček novinářům.

"Nepostoupilo se, tak jsme trošku zklamaní a cítíme to. Ale už ve skupině na podzim i teď na jaře jsme porazili velkokluby a hráli jsme opravdu vyrovnanou partii s Chelsea. Až si to uvědomíme, budeme na to všichni vzpomínat," přidal reprezentační středopolař.

Ani za stavu 1:4 nebral zápas jako rozhodnutý. "Všichni jsme věděli, že to už bude těžké. Ale jak jsme vstoupili do druhého poločasu, tak to bylo najednou 4:3 a měli jsme šanci na 4:4, takže myslím, že rozhodnuté nic nebylo. O to je lepší, že se nevzdáváme. Hodně týmů by se zatáhlo, aby neudělalo nějakou ostudu nebo debakl, ale my do toho šli pořád stejně a pořád jsme napadali. Za to si všichni kluci zaslouží respekt. I díky tomu to skončilo 4:3 a málem jsme měli naději na postup," uvedl Souček.

Nacvičená gólová akce

V 26. minutě snížil hlavou z rohu po nacvičené akci, ale vzápětí vstřelil Pedro gól na 4:1. "Už před zápasem nám to Štěpán Kolář (trenér brankářů) poradil, že s tím můžou mít problém, a bylo to tak kopnuté a secvičené, jak jsme si to ukázali na tabuli. Ani jsme to netrénovali, jenom jsme si to řekli před zápasem, že to tam kopneme. Vyšlo to, jenom škoda, že to bylo po jejich třech gólech," konstatoval čtyřiadvacetiletý záložník.

Na odvetu s Chelsea byl hodně natěšený, protože o první čtvrtfinále v Praze přišel kvůli karetnímu trestu. "Užíval jsem si to od první minuty, ale zároveň jsem to chtěl zvládnout. Dostali jsme sprchu a rychlé tři góly, ale musím celý tým pochválit, že jsme se z toho oklepali. Jak to bylo těžké na začátku, tak potom jsme to zvládli excelentně," ocenil Souček.

"Slavia a Chelsea jsou dva úplně jiné světy, ale jak u nás doma, tak tady to byly naprosto vyrovnané zápasy. Jak jsme měli třeba štěstí proti Seville (v osmifinále), tak tady se nám to obrátilo a šlo to spíš proti nám. Byly to fakt vyrovnané zápasy a je vidět, že můžeme hrát s kýmkoliv," dodal rodák z Havlíčkova Brodu.

Slávistům v Londýně pomohla také podpora fanoušků, které ocenil i domácí útočník Olivier Giroud. "Oni to poznají, že tady nic nevzdáme a makáme. I když se něco nepovede, tak vidí, že tady necháváme srdce a všechno. Snažíme se jim to vracet. Teď jsem byl na dopingu ještě s Giroudem a sám mi řekl, že musí pochválit naše fanoušky, že jsou skvělí. To jsem byl ještě šťastnější za ně," dodal Souček.