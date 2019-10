Převládá ve vás hrdost, že jste byli vyrovnaným soupeřem, nebo smutek z porážky?

Spíše zklamání. Alespoň na bod jsme dosáhnout mohli, šancí jsme měli dost.

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Vyrovnaný. První dvě minuty to vypadalo, že nám dají bůra, ale pak jsme to srovnali a začali hrát dobře.

U soupeře jste narazili na rychlost, na jakou nejste v lize zvyklí.

V tomto měřítku určitě, tak rychlého soupeře v lize nepotkáme.

Byl jste u úvodního gólu, co se před ním stalo?

Ztratili jsme na jejich vápně balon, přitom jsme si říkali, že přesně tohle nemůžeme dělat. Věděli jsme, jaké má Dortmund brejky. A to se potvrdilo. Ať jsme za nimi běhali, jak jsme chtěli, tak jsme je stihli až u naší brány, a to už se s tím nedá moc dělat.

V tomto roce už jste nastoupili proti Chelsea, Interu a nyní Dortmundu. Byl to nejtěžší soupeř?

Neřekl bych, že ze všech nejtěžší. Co se týče ofenzivy, tak jsme určitě nepotkali nikoho silnějšího, ale zase jim chybělo něco dozadu. Vytvořili jsme si dost šancí na to, abychom gól dali.

Čekali jste, že těch šancí bude až tolik?

Každý zápas je jiný. Věděli jsme, že nezalezeme a nebudeme čekat na jejich ztracené balony. Hráli jsme to, co jsme chtěli, ale někdy nás Dortmund zatlačil. Má obrovskou kvalitu, ale podali jsme dobrý výkon.

Vyprodaný stadion vás neustále hnal dopředu. Užívali jste si to?

Užívali. Pro nás i pro fanoušky jde o svátek. Po celý zápas za námi vždy stojí.