PRAHA - I když byl o jeho služby velký zájem, útočník Slavie Stanislav Vlček dal před zahraničním angažmá přednost rodině. Včera krátce po poledni podepsal novou dvouletou smlouvu se svým pražským klubem. „Nabídek jsem měl opravdu hodně,“ přiznává opora červenobílých.

OPORA. Fotbalista Stanislav Vlček prodloužil smlouvu ve Slavii. Kluboví funkcionáři z Edenu v něm vidí tahouna týmu i pro dvě nejbližší ligové sezony. | Foto: GetPhoto/ Martin Sidorják

Proč jste dal přednost nabídce Slavie před těmi ostatními?

Důvodů bylo víc, ale ten nejdůležitější byl rodinný. Dcera chodí do druhé třídy a bylo by těžké ji jen tak vytáhnout a dát do německé nebo anglické školy.

Kde všude byl o vás zájem?

Nabídek jsem měl opravdu hodně. Byla to dovolená s telefonem u ucha. Odmítl jsem třeba Kaiserslautern. V rakouské lize o mě stálo asi pět týmů, mohl jsem odejít do Maďarska za trenérem Beránkem, který mě oslovil. Měl jsem nabídku z Řecka, Kypru či Turecka. Ale od Slavie jsem dostal hodně dobré podmínky. Domluvili jsme se už před deseti dny, kdy jsem letěl na dovolenou. Oddechl jsem si, protože toho bylo už dost.

Ve fotbalových kuloárech kolovaly zprávy o vašem jednání s Bohemians 1905.

O dovolené jsem tam byl. To je pravda. Známe se s Emilem Kristkem. Jsem s ním v kontaktu. Nebyla ale řeč o tom, že bych do Bohemky šel, ale spíš jsme si povídali o tom, jak se zachránila a kde teď je.

A co jiné kluby z české ligy?

Samozřejmě, zájem byl. Nechci ale jmenovat, protože by to nebylo vůči zúčastněným fér.

Byly ve hře i Teplice?

Byly. To už je jedno, ale říkal jsem si, že když už zůstanu v české lize, tak jedině ve Slavii.

Co hrálo v rozhodování hlavní roli?

Věděl jsem, že trenér podepsal novou smlouvu. Navíc doufám, že se doplní kádr, abych tu nebyl sám. To by mě mrzelo. S některými kluky, co mají přijít, jsem už mluvil. Třeba s Mírou Holeňákem.