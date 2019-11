Asi už je třeba si na to zvyknout. Fotbalisté Slavie jsou bez problémů schopni držet krok s největšími kluby světa. Remíza a čisté konto na stadionu Camp Nou je toho nejlepším důkazem. Další fyzicky dokonalý výkon podpořený tentokrát i trochou štěstí vynesl překvapivý, ale zasloužený bod.

Utkání 4. kola základní skupiny F fotbalové Ligy mistrů FC Barcelona - Slavia Praha. | Foto: ČTK/EFE/Alejandro Garcia

Udržet na Barceloně čisté konto při zápase Ligy mistrů? To už je celkem unikát. Před Slavií se to naposledy povedlo Juventusu ve čtvrtfinále před dvěma roky, ve skupinové fázi Benfice sedm let nazpět. „Udělali jsme maximum. Hráči se vydali fyzicky i psychicky. Je třeba přiznat, že nás často soupeř mačkal jak citron. Velká pochvala klukům, že to zvládli ubránit,“ uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.