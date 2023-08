Více než devatenáct tisícovek diváků sledovalo evropskou premiéru Slavie. V úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy přijel do Edenu ukrajinský tým SC Dnipro-1 a parta trenéra Jindřicha Trpišovského vyhrála 3:0. Dva góly vstřelil v první půli Schranz, hosté se do šancí nedostávali ani po vyloučení Ogbua a tečku zápasu udělal střídající Wallem.

Slávisté na domácím trávníku přejeli v úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy ukrajinský Dněpr 3:0. | Foto: CPA

Slávistům hodně pomohl rychlý gól. Časomíra ještě neukrojila ani celých pět minut a Eden poprvé explodoval. Masopust poslal před branku prudký centr a Schranz jej šikovně tečoval pod padajícím gólmanem k tyči.

Hosté se snažili držet míč a kombinací se postupně dostávat k brance. Před šestnáctkou ale naráželi na pozornou obranu. Tempo hry na několik minut trochu upadlo, ale ke konci poločasu se zase bylo na co dívat. Povedenou střelu vyslal na branku Lingr, gólman míč vyrazil na roh a po něm se míč dostal až k zadní tyči, kde jej pohotově doklepl do sítě opět Schranz.

Krátce po změně stran se slávisté radovali i z třetího gólu, ale radost skórujícímu Jurečkovi pokazil videorozhodčí, jenž odhalil ofsajd.

To by Pražanům za stavu 2:0 ještě tolik nevadilo, ale o chvíli později přišel moment, který ukrajinskému týmu nabídl šanci k návratu do zápasu. Ogbu vletěl jak Jean Claude van Damme v nejlepších letech do vzdušného souboje a kopačkou trefil jednoho z hostujících hráčů do krku. Rozhodčí neváhal a okamžitě tasil červenou kartu.

Slávisté ovšem nechtěli připustit žádné komplikace a i při jejich oslabení se obraz hry příliš neměnil. Hosté byli opticky častěji u míče, ale bez vážnějších šancí.

Definitivně jejich odpor zlomil třetí gól Pražanů. Trenér Trpišovský poslal v 79. minutě na trávník hned trojici čerstvých hráčů, jedním z nich byl Wallem a ten se mu za důvěru odměnil už po dvou minutách pohotovou střelou, která znamenala jeho první trefu v červenobílém dresu.

Fotbalistům z Dněpru nešla upřít snaha, ale do zakončení se vůbec nedostali. Jediný střelecký pokus, navíc dost slabý, likvidoval gólman Kolář až ve druhé minutě nastavení. Výsledek 3:0 dělá z odvety, která se hraje za týden v Košicích, prakticky jen formalitu. V případě postupu má Slavia jistotu pohárového podzimu, automaticky by měla zaručenou minimálně Konferenční ligu. O Evropskou ligu by si zahrála s dalším ukrajinským týmem, Luhaňskem.

Ohlasy připravujeme…

SK Slavia Praha - SC Dnipro-1 3:0 (2:0)

Branky: 5. a 37. Schranz, 81. Wallem. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Nijssen (všichni Belgie). ŽK: 90.+6 Masopust - 53. Babenko, 71. Lednev, 74. Rubčinskij, 87. Kravets. Diváků: 19102.

Slavia: Kolář – Masopust, Ogbu, Holeš, Provod – Zafeiris (90. Jurásek), Oscar – Schranz, Lingr (79. Ševčík), Jurečka (79. Wallem) – van Buren (79. Chytil).