Když před osmi lety přišel do Slavie nizozemský útočník Mick van Buren, byl u fanoušků i u odborné veřejnosti velikou neznámou. Postupně se ale vypracoval mezi největší oblíbence příznivců červenobílých barev a za těch osm let pomohl Slavii vybojovat hned devět trofejí! Čtyři pro ligové šampiony, stejný počet pohárových a jeden Česko-slovenský Superpohár. Nyní odchází rozdávat fotbalovou radost do polské Cracovie.

"Budu si pamatovat spoustu vzestupů, spoustu pádů. Osm let tvrdé práce, překvapení. Také řady úspěchů. Budu si to pamatovat jako krásnou část svého života, fotbalové kariéry. Takhle budu na Slavii vždycky vzpomínat," loučil se věčně usměvavý útočník s fanoušky na klubovém webu.

"Chci si v 31 letech vyzkoušet novou ligu, novou výzvu," vysvětluje důvody změny hráč, který si během působení v Edenu třikrát odběhl hostovat - do Den Haagu, Českých Budějovic a do Liberce.

"Byla to jízda," usmíval se při loučení pro fanoušky. "Už od prvního momentu, kdy jsem přišel do Prahy, jsem se cítil jako doma, ohromně jste mi pomohli a budu si to pamatovat až do konce života, budete mi chybět. Jste nejlepší fanoušci na světě," dodal v dojemném vzkazu.

Mick van Buren se loučí s fanoušky: