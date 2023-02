Jako hráč vyhrál v roce 1974 Český pohár, ale největších úspěchů a nejvýraznějšího zápisu do klubové kroniky dosáhl jako trenér. Střídačky se poprvé ujal v roce 1995 a o rok později ukončil 49 let dlouhé čekání na mistrovský titul. Jeho svěřenci tehdy váleli a nabitý tým o sobě dal vědět i na mezinárodní scéně. V Poháru UEFA dokráčel až do semifinále. Do Edenu se vrátil jako trenér i v letech 1999-2000 a pak v roce 2010.

Informaci Deníku potvrdil Karel Vácha starší, který s Františkem Ciprem úzce spolupracoval. "Byli jsme v posledních dvaceti letech v úzkém kontaktu, byl to velmi seriózní a inteligentní fotbalový trenér," uvedl Vácha.

Váchů syn Karel, bývalý reprezentační útočník, působil s Ciprem v Dynamu České Budějovice, Slavii nebo Innsbrucku. "Na trenéra hrozně rád vzpomínám. Považuju ho za jednoho z nejlepších trenérů českého fotbalu," říká Karel Vácha mladší.

"Po nějaké vypjatém zápase nemůžu usnout, budím se, někdy se mi stane, že se probudím a říkám si, tohle bych měl udělat jinak," vyprávěl František Cipro o své lásce - fotbalu.