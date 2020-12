Čtyři výhry v řadě, postup v kapse a navrch doznívající opojení z nedělního jasného triumfu v derby. Fotbalisté Slavie mohli odlétat k závěrečnému vystoupení v základní skupině Evropské ligy bez stresu a napětí. Ano, na hřišti Leverkusenu sice půjde o konečné první místo v tabulce, účast v jarní fázi soutěže už ale ani jednomu ze soupeřů utéct nemůže.

Jde tedy jen o zápas z povinnosti? To sešívaná družina jednohlasně odmítá. „Skončit ve skupině před bundesligovým Leverkusenem a francouzským Nice by byla třešnička na dortu a obrovský úspěch,“ tvrdí Zdeněk Houštecký, asistent hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského. „Nikam nejezdíme na výlet, každý zápas hrajeme na vítězství,“ dodává.

K prvenství by přitom Pražanům stačila i remíza, protože doma v Edenu se jim podařilo duel s Bayerem vyhrát 1:0. Nutno ale dodat, že hosté koncem října přijeli bez šestice zraněných hráčů a většinu zápasu absolvovali bez vyloučeného Bellarabiho. Červenou kartu tehdy německý tisk se vzácnou jednomyslností označil za „směšnou a pochybnou“.

Suverénní výhry

Leverkusen se tak dnes má za co mstít. „Až do toho vyloučení byl zápas vyrovnaný a soupeř byl nebezpečný i v deseti,“ ohlédl se Houštecký za pražským mačem. „Zápas bude hodně otevřený, protože ani oni nebudou pod tlakem. My jsme si to svoje splnili a teď se těšíme, jak si zahrajeme o první místo. Určitě budeme hrát na vítězství,“ slíbil asistent trenéra.

Zatímco Slavia v neděli potupila 3:0 Spartu, Leverkusen stejným výsledkem vyřídil Schalke. O jeden gól se postaral i český útočník Patrik Schick. Bayer je vůbec v laufu: v bundesligové tabulce ztrácí na vedoucí Bayern Mnichov jediný bodík a ještě v této sezoně nejvyšší německé soutěže ani jednou neprohrál.

V kádru Leverkusenu se navíc do střelecké formy vrací chlapík, který má na Slavii obzvlášť spadeno. „Pro mě ten zápas bude trochu výjimečný. Od malička jsem sparťan, takže ta rivalita ve mně je,“ potvrdil Schick, který v říjnu v Edenu kvůli zranění scházel.

Otázka je, zda trenéři na obou stranách nedají vzhledem k nabitému programu větší prostor náhradníkům. Ostatně ve výpravě Slavie jsou i čtyři mladíci z béčka. „I ti méně vytížení plní, co od nich chceme, a vytvářejí skvělou konkurenci. S tím jsme spokojeni, takže určitě dostanou šanci i další hráči,“ uzavřel Houštecký.