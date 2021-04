Může Spartě nahrávat únava Slavie po zápase na Arsenalu?

To si nemyslím. Slavia tam udělala dobrý výsledek a takové zápasy vám dodají sebevědomí. Lépe se regeneruje, všechno se dělá lépe, když se výsledek podaří. Navíc má Slavia dostatečně široký kádr, aby to zvládla.

Nezdary Letenských. Pět posledních derby.Zdroj: DENÍK/Jiří FejglJak vidíte formu Sparty před derby?

Daří se, kromě zápasu v Budějovicích se vyhrává. Věřím, že by Sparta mohla uspět. Má poslední možnost situaci na čele tabulky trochu zdramatizovat. I když si myslím, že už Slavii nemůže dostihnout.

Myslíte, že je to nereálné?

I kdyby Sparta vyhrála derby, zatímco Slavia by pokračovala v Evropské lize a měla další náročný program?Vždy tady nějaká šance je. Slavia má ale dostatečně široký kádr a může se stát, že neprohraje ani jeden zápas. Teď remizovala v Brně 0:0, ale to byl prostě zápas, kdy neproměnila šance, dostala červenou kartu. Jinak ale neztratí tak hodně, aby mohla o titul přijít.

Pět nejvytíženějších slávistů v poli.Zdroj: DENÍK/Jiří FejglKdo podle vás v derby zazáří a jak zápas dopadne?

Přiznám se, že mi už vyšel tip 1:1 na Arsenalu, a k remíze bych se přiklonil i teď. Věřím, že to rozhodne ofenzivní standardka, na kterou by si mohl naběhnout někdo z obránců. Ze Sparty třeba Čelůstka, ze Slavie třeba Holeš, který se trefil ve čtvrtek a má výbornou formu.